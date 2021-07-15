Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 58. Об этом передает ТАСС со ссылкой на «Фокус-онлайн».

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Число погибших в результате наводнения в Германии возросло до 42.

Как отметили в правоохранительных органах Кельна, не менее 15 жертв приходится на район города Ойскирхен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), тела двух человек были обнаружены в Кельне и трех — в Райнбахе. Кроме того, в районе Арвайлер погибли 18 человек, в Золингене и районе Унна — по одному, в городах Альтена и Вердоль также — по одному. Пропавшими без вести числятся до сих пор от 50 до 70 человек.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших. Он отметил, что мысленно находится с пострадавшими и теми, кто потерял своих близких. Кроме того, он поблагодарил экстренные службы за их усилия по поиску и спасению людей.

В городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов, отмечает ТАСС со ссылкой на Bild.

В результате разгула стихии федеральный офис Христианско-демократического союза (ХДС) Германии остался без интернета и электронной почты, поскольку была нарушена работа серверов, которые расположены в городе Райнбах (Северный Рейн — Вестфалия). Сайт ХДС сейчас не открывается. «К сожалению, из-за непогоды наше серверное помещение и типография в Райнбахе не работают, нас затопило. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее возобновить деятельность», — отметил оператор Union Betriebs GmbH.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна — Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки — Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

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