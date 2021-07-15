«Никакого особенного всплеска напряжённости на армяно-азербайджанской границе нет. Это надо назвать по-другому: проблемой неполного, неточного и непоследовательного урегулирования, что не даёт карабахской войне закончиться раз и навсегда. И сегодня мы снова видим всё то же самое: армяне обвиняют в обстрелах, тут и там, азербайджанцев; азербайджанцы выдвигают аналогичные претензии в сторону армян».

Об этом в интервью Minval.az заявил российский политолог, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук, комментируя всплеск напряженности как на линии соприкосновения в Карабахе, так и на госгранице Азербайджана и Армении.

Как заметил эксперт, ни одна международная профильная инстанция не констатирует на чьей стороне так называемая правда.

«В общем, всё это, к сожалению, очень знакомо. Это даёт основания говорить о том, что война может быть продолжена в любой момент. Если же этого не произойдёт, то Баку уже заранее обозначил свою стратегию по возможному дальнейшему освоению армянских земель (имеется в виду Зангезур, который советское правительство отделило от Азербайджана и передало Армении – прим. ред). Это серьёзное предупреждение, так как Баку слов на ветер не бросает, как многие успели в этом убедиться», — подчеркнул Трофимчук.

Вместе с тем, по его мнению, российские миротворцы выполняют свою миссию, однако всем ясно, что Азербайджан настроен по этому поводу вполне конкретно, считая, что Карабах в ближайшее время должен полностью – и юридически, и фактически – перейти под контроль Баку.

«И кажется, что оставшихся договорных четырёх с небольшим лет для такого перехода уже слишком много. Многим хочется, чтобы это случилось как можно быстрее, поэтому и ведущие азербайджанские эксперты становятся в этой теме всё откровеннее», – заметил аналитик.

В свою очередь, российская сторона, по мнению нашего собеседника, в обострении напряжённости объективно заинтересована меньше всего, с учётом тех запредельных усилий, которые ей пришлось приложить для остановки Второй карабахской войны. Для Москвы война в этом регионе чрезвычайно опасна, имея в виду растущую напряжённость на Донбассе и вокруг Крыма, особенности ухода американских войск из Афганистана и т.д. Поэтому обвинять Москву в искусственном создании напряжённости в зоне Карабаха было бы нелепо, хотя понятно, что многим хочется наложения на неё такой ответственности, убежден Трофимчук.

«Российские миротворцы могут быть здесь загнаны в капкан, вот чего надо опасаться России. На данный момент миротворцы всеми силами стремятся не втягиваться в нарастающие обстрелы, которые, судя по тенденциям, рано или поздно заденут и самих миротворцев. Чтобы этого не случилось, надо иметь чёткий план формирования региона прямо сейчас. Но этого явно нет, всё плывёт само собой, по течению, которое определяется в целом уже в Баку и Анкаре. Но на данный момент хорошо уже то, что в официальных бюллетенях Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе факты обстрелов и другие текущие проблемы не скрываются, не камуфлируются.

Многие пункты ноябрьских трёхсторонних соглашений не имели чётких формулировок. А многие из таких пунктов не могут быть выполнены на практике по определению, и всем это ясно. К такого рода проблемам относятся: вывод оттуда армянских войск, чёткая линия армяно-азербайджанской границы и масса других. Ни одну из них решить без войны не представляется возможным – поэтому детализация и была отложена на неопределённое будущее.

Однако теперь придётся учесть, что в этом будущем есть два новых важнейших параметра: сильная армия Азербайджана и присутствие в регионе фактора Турции. И просто так эти факторы теперь не обойдёшь, на «осле» не объедешь. Именно они и будут формировать будущее всего региона», — резюмировал собеседник «Минвала».

Minval.az