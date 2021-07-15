Мы должны быть в любой момент готовы к войне. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов. «Я неоднократно заявлял и сейчас хочу повторить. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт нашел свое решение. Мы решили конфликт в одностороннем порядке. До меня доходит информация, что вновь пошли разговоры о том, что якобы вопрос не нашел своего решения, конфликт не решен. Это очень ошибочный и рискованный путь, — предупредил глава государства. — Мы считаем, что он решен. Период войны остался в прошлом. Но, несмотря на это, мы каждую минуту должны быть готовы к войне».

Уместно вспомнить, что еще в Древнем Риме говорили: Si vis pacem, para bellum, то есть «хочешь мира — готовься к войне». Но нынешнее заявление президента Азербайджана прозвучало на фоне нового витка армянских вооруженных провокаций.

География провокаций весьма показательна. Садарак — это короткий участок границы Азербайджана с Турцией, который имеет ключевое значение для выполнения условий Карского договора. И уж тем более вряд ли случайно стреляли близ города Шуша.

Обстрел позиций азербайджанской армии в Карабахе, без сомнения, повод озвучить вопросы, для кого-то весьма неудобные. Каким образом российские миротворцы опять «проглядели» и открытие огня в направлении азербайджанских позиций, и вообще наличие в Карабахе армянских бандформирований? Особенно после того, как однажды уже признали их наличие даже в собственном релизе? И почему нет никаких сообщений о начале в «огрызке» операции по разоружению этих самых НВФ? Тем более что опыта по такой части у российских силовиков предостаточно?

И самое главное, взлет армянской провокационной активности произошёл на фоне показательных событий в дипломатии. Напомним: несколько дней назад более 40 глав дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, совершили поездку в Шушу. Среди них, правда, не оказалось послов трёх стран-сопредседателей. Только вот стоит ли Еревану по этому поводу впадать в экстаз, даже на фоне недовольства азербайджанской общественности — вопрос открытый. Знающие люди советуют вспомнить, в частности, принятую 14 марта 2008 года Резолюцию 62/243 Генассамблеи ООН «Положение на оккупированных территориях Азербайджана». За документ проголосовали 39 стран, 100 воздержались, 7 высказались против, в том числе и представители стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, то есть России, США и Франции. Однако представитель США, отметив, что проголосовал против резолюции, посколько считает ее «односторонней», тем не менее указал, что несмотря на своё голосование по документу страны-сопредседатели поддерживают территориальную целостность Азербайджана и не признают независимость Нагорного Карабаха. Тогда, в 2008 году, принятие этого документа в Баку справедливо считали своей победой, а в Армении подал в отставку тогдашний глава МИДа Вардан Осканян. Теперь понятно, что сопредседатели продолжают по мере сил игру в нейтралитет, понимая, что Минская группа, конечно, обанкротилась, но другой «калитки» в процесс карабахского урегулирования нет, а значит, надо соблюдать правила игры. И тем более понятно, что после победы в войне в Азербайджане справедливо и логично «поднимают планку» в дипломатии. Только вот это не значит, что у Армении появился повод для радости.

Однако профессиональный уровень армянской дипломатии за эти годы упал настолько, что там просто не смогли понять, что же произошло в Шуше. И устроили свой смехотворный демарш с вызовом послов в МИД и вручением ноты протеста. МИД Азербайджана уже ответил Еревану: Шуша, как и весь Карабах — это территория Азербайджана, и у Армении нет никакого права не то что протестовать, но даже комментировать чьи-либо визиты в Шушу. В переводе: получили во время войны — хотя бы теперь учите географию и сидите тихо.

Как бы имеет право на существование версия, что в армянских телеграмм-каналах напоминали: за все годы, пока Шуша находилась под армянской оккупацией, туда не удалось завлечь ни одного дипломата, и МИД Армении решил «исправиться» — в меру способностей и профессионализма. Но это не отменяет главного. Вызов послов в МИД — это уже демонстративный отказ признать территориальную целостность Азербайджана, выходка не менее опасная, чем пашиняновские пьяные танцы в Шуше и его же вопли «Карабах — это Армения, и точка!». Особенно на фоне вооруженных провокаций в критических точках. К миру в Армении по-прежнему не готовы — даже после проигранной войны.

А очередные армянские провокационные выходки пришлись как раз на годовщину боев в Товузе в июле 2020 года. Из которых в Армении, к сожалению, не сделали выводов. А Пашинян после полученного отпора рассуждал о мифической «победе армянской силы, мысли и военно-промышленного комплекса», а еще уверял: «Азербайджанский миф о том, что его армия может победить армянскую, следовательно, Армения и «Арцах» (кавычки наши— Minval.az) должны пойти на уступки – испарился». А завтра была война. Где Армения не просто потерпела поражение — ее, вместе с «армянской силой, мыслью и боевым духом», если прибегнуть к любимым выражениям Никола Воваевича, «размазали по стенке». И никто из близких и далеких друзей ей на помощь так и не пришёл.

И что же теперь — в Армении опять не сделали выводов? Там окончательно «испарились» малейшие признаки здравого смысла? В таком случае придётся напомнить армянской стороне предупреждение, озвученное президентом РФ Владимиром Путиным: отказ от выполнения условий Трехстороннего соглашения будет для Армении самоубийством. А еще отметить, что азербайджанский «Железный кулак» на месте. Так что руководству Армении стоило бы задуматься, какую цену придётся платить за новый виток провокационных игр. Пока еще у неё вообще есть время на размышление.

Нурани, обозреватель

Minval.az