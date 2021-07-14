Вчера стало известно о приходе индийского штамма коронавируса, получившего название «Дельта», в Азербайджан. В совместном заявлении Министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями страны было указано, что в результате исследований штамм B.1.617 («Дельта») обнаружен в 31 образце, взятом у прибывших из-за рубежа лиц, а вариант B.1.1.7 (20 Alpha V1, Великобритания) — в 9 образцах. Ведомства призвали граждан пройти вакцинацию, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии.

Говорят, что врага нужно знать в лицо. Так что же мы знаем об этом мутирующем виде? Точнее, что о нем говорят в ВОЗ?

Вариант «дельта» был впервые обнаружен в Индии осенью прошлого года — первый геном был опубликован в международной базе GISAID 7 октября 2020 года. Это, однако, не значит, что новая разновидность SARS-CoV-2 возникла в той же стране — речь идет именно об обнаружении первого известного образца этого варианта, а не происхождении самого варианта. Для нового опасного штамма характерна значительно повышенная заразность. По всей видимости, из-за этой высокой заразности вариант «дельта» за очень короткое время распространился в России и сейчас фактически вытеснил все остальные разновидности SARS-CoV-2.

«Дельта»–вариант также способен частично уходить от естественного и вакцинного иммунитета, что проявляется, например, в том, что одной прививки для надежной защиты в его случае оказывается недостаточно, она наступает только после введения второй дозы. Полностью иммунизированные люди по-прежнему защищены от тяжелого течения болезни, хотя некоторое небольшое снижение эффективности (относительно появления симптомов) видно в статистике и по таким людям.

Есть предварительные данные о том, что заражение этим вариантом может чаще приводить к госпитализации, но пока нет оснований считать, что итоговая летальность среди зараженных будет выше. Чтобы ее оценить, прошло слишком мало времени — пока ученые исходят из того, что в этом отношении ничего не поменялось.

Профессор Адиль Гейбулла высказал свое мнение насчет происходящей ситуации с «дельта»-штаммом в стране в блиц-интервью Minval.az.

— После появления информации о приходе более смертоносного штамма коронавируса в Азербайджан население впадает в панику, начинается уныние, страх перед неизвестным. Очень много вопросов о пользе вакцин, которые мы колем, насколько они активны против нового штамма. Ведь согласно многим данным, у людей после прививки «Синоваком» антитела находятся на очень низком уровне, и это заставляет серьезно задуматься.

— SARS-2 продолжает мутировать, и каждая мутагенная форма проявляет себя по-разному. И британский «альфа-штамм», и южно-африканский «бетта-штамм», бразильский «гамма-штамм» и индийский «дельта-штамм» – все они обладают определенными свойствами. У всех одинаковый геном, но изменения имеются в шиповидном белке в «дельта-штамме», имеются изменения фрагмента, за счет которого штамм получит статус более заразного. Заразность превышает в несколько раз, из-за чего сократился в три раза даже инкубационный период заболевания. «Дельта-штамм» показал ужасный перформанс в Индии (несколько миллионов заболевших, почти полмиллиона умерших). Когда появилась эта форма штамма, ученные и исследователи даже думали, что он вызовет гигантскую четвертую волну или же положит основу новой пандемии. И распространение «дельта-штамма» уже происходит, к сожалению, и в Азербайджане. Опять же, все дело заключается в невольной помощи населения распространению болезни. Народ ведет себя так, словно пандемия уже завершилась. А тем не менее, пандемия продолжается, и карантинные мероприятия продолжаются, их надо обязательно соблюдать, особенно в закрытом помещении. И потому даже при смягчении пандемийных тисков ни в коем случае нельзя пускать ситуацию на самотек.

Сегодня перед правительством и перед Оперативным штабом стоит очень серьезная и сложная задача по организации превентивных мер для сдерживания роста заболеваемости в стране. И если этот штамм войдет в нашу жизнь, то и в стационарах, и при амбулаторном лечении обстановка будет очень тяжелой. Сначала будет дефицит лекарств, затем – коек в стационарах, и на фоне подобных дефицитов всегда появляются негативные коррупционные процессы, из-за которых, как вы сами знаете, не так давно были произведены аресты медработников и врачей. Надо помнить, что борьба с пандемией – это мировая стратегия, а не борьба определенного государства. Каждое государство должно придерживаться рекомендаций ВОЗ и ВОЗ тоже должен общую систему профилактики.

Теперь отвечу на Ваш вопрос об эффективности вакцин. К сожалению огромному, сегодня только 4 вакцины отвечают требований профилактики иммунизации – это Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. Именно эти вакцины по производству и по составу, по структуре и рафинации показали определенную эффективность выше 90%, и еще безопасность. И именно поэтому вышеуказанные вакцины включены в реестр ВОЗ. Что касается остальных вакцин, то гарантий, увы, нет. К примеру, Спутник-V. Вы знаете, что «дельта-штамм» распространяется очень быстро по всей России, где вакцинирован уже очень большой процент населения. И рост заражения «дельта-штаммом» в этой стране указывает на тот факт, что данная вакцина не эффективна. Что касается вакцины CoronaVac , то нас волнует основной момент: люди, сдающие после вакцинации тесты на антитела, убеждаются, что их нет. И это не единичные случаи, что довольно сильно напрягает и заставляет задуматься. Я считаю, что государство должно принимать серьезные меры по обеспечению иммунизации населения более надежными вакцинами, внесенными в реестр ВОЗ.

— Вот уже пару месяцев в стране ходят слухи о том, что правительство усилит карантинный режим, возможно, будут введены новые строгие локдауны. Даже озвучивается месяц – август. Скажите, почему такие слухи стали распространяться, ведь в стране на тот момент долгое время держался очень низкий процент суточной заболеваемости, кроме того, даже смертельные исходы сошли на нет.

— Что касается информации, что в августе будет ужесточение карантинных мер в стране, то возможно, вышла из стен Оперативного штаба, и распространилась среди населения, которое как могло – искажало действительность. Но на самом деле, сейчас эта тема, и даже сроки, озвучиваемые в народе — актуальны, так как в связи с ростом заболеваемости «дельта-штаммом», который зафиксирован уже более чем в 100 странах, вполне вероятно, что так и будет.

— TƏBİB распространил информацию о том, что будет колоться и третья доза вакцины. Но дело в том, что даже в ВОЗ пару дней назад заявили, что нет точных данных об эффективности данного мероприятия.

— Что касается третьей дозы вакцины, то она рассчитана на улучшение и усиление иммунитета. Поскольку иммунитет от двух вакцин рассчитан на 6 месяцев, то третья доза используется как вспомогательная, для еще большего усиления иммунитета, который будет способствовать выработке новых доз антител против SARS-2. Эта рекомендация тоже себя оправдывает. Кроме того, вполне может быть и другой расклад: у вакцинированных CoronaVac при низких показателях антител появится возможность вакцинироваться более сильной вакциной, к примеру, Pfizer/BioNTech (BNT162b2) или Moderna. Причем, это надо делать как можно быстрее, если мы хотим добиться коллективного иммунитета, и противостоять заболеваемости без потерь.

Яна Мадатова

Minval.az