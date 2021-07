Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российские власти повлиять на хакеров, которые действуют на территории РФ и вредят безопасности других стран.

Речь идет о группировке REvil, которая недавно провела кибератаку на ІТ-компанию Kaseya Кибератака на американскую IT-компанию Kaseya: хакеры требуют $70 миллионов за дешифровку файлов всех жертв.

Об этом он заявил на конференции в Вашингтоне.

«Наш посыл ясен — страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем», — подчеркнул глава Госдепа.

После этого сайты хакерской группировки REvil, которая, предположительно, действует из России, оказались недоступны. Вся онлайн-инфраструктура хакеров не работает, включая их платежные порталы и чат.

Пока неизвестно, с чем это связано — со временным сбоем или отключением, предпринятым самой группировкой либо правоохранительными органами.

«Все сайты Revil не работают, включая сайты, где обсуждали и получали выкуп от жертв кибератак», — написал автор блога о компьютерной безопасности BleepingComputer Лоренс Абрамс.

REvil связывают с РФ, поскольку они не атакуют российские организации и предприятия в странах бывшего СССР и часто публикуют сообщения на русском языке.

All REvil sites are down, including the payment sites and data leak site. 🤔

The public ransomware gang represenative, Unknown, is strangely quiet.

— Lawrence Abrams (@LawrenceAbrams) July 13, 2021