«Любое посещение территории Азербайджана со стороны официальных лиц и граждан Армении вне рамок законов нашей страны неприемлемо, и об этом уже неоднократно говорилось. Логическим результатом попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжить свои действия, станет то, что Азербайджан предпримет конкретные меры по установлению собственного контроля над Лачинским коридором».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, комментируя сообщение армянского Кабмина, что Ханкенди планирует посетить помощник премьер-министра Армении.

Напомним, что одновременно СМИ Армении сообщили о том, что Москву в ближайшее время посетит лидер армянских сепаратистов Араик Арутюнян.

Зульфугаров напомнил, что Лачинский коридор не предполагает экстерриториальности. Он только предполагает режим безопасности для населения, проживающего на территории Азербайджана. Для всех иностранных граждан данный коридор закрыт.

«Я неоднократно упоминал, что такого рода действия должны были активизировать контакты с силами по поддержанию мира и миссией наблюдения в контексте того, чтобы обеспечить совместный контроль над Лачинским коридором. К примеру, в отношении того же Зангезурского коридора армяне утверждают, что он не будет иметь статус экстерриториальности, хотя такой статус был подтвержден в совместном заявлении от 10 ноября 2020 года. И мы видим, что соглашение, которое представляет собой ноябрьское заявление, нарушается в данном контексте, несмотря на то, что оно было, по сути, актом капитуляции, когда под воздействием сил ВС Азербайджана Армения, дабы избежать полного поражения, пошла на подписание данного документа. А сейчас, в послевоенный период, Ереван в одностороннем порядке начинает интерпретировать и совершать действия, нарушающие суть и смысл данного соглашения. Исходя из вышеизложенного, думаю, Азербайджан должен еще раз предупредить прежде всего силы по поддержанию мира, что граждане Армении не вправе посещать эти территории без разрешения официального Баку», — отметил он.

Что касается поездки лидера армянских сепаратистов Араика Арутюняна в Москву, то, как считает Зульфугаров, Азербайджан должен вновь поднять этот вопрос перед своими российскими партнерами, и выяснить характер данного вояжа, ожидаемых встреч и обсуждаемых вопросов.

«Это крайне важно для нас, и только в координации с нашими интересами поездки подобного рода могут осуществляться. Сегодня идет нелегкий процесс реинтеграции этих районов в правовое поле Азербайджана. На определенном этапе те или иные контакты могут происходить для того, чтобы данный процесс проходил без эксцессов. Потому эти контакты могут быть, и мы должны это понимать. Это, прежде всего, рабочие контакты, и они не придают какого-либо статуса лицам, старающимся приписать себе политические функции, противоречащие Конституции Азербайджана. Но подобные контакты, с одной стороны, должны осуществляться с разрешения официального Баку. С другой, Баку должен быть проинформирован о характере подобных контактов», — подчеркнул наш собеседник.

Уместно будет вспомнить также и о том, что пользователи соцсетей Азербайджана неоднократно критиковали деятельность российских миротворцев и призывали вывести их с территории страны. В свою очередь, Т. Зульфугаров напомнил о том, что азербайджанская сторона ясно выразилась по поводу функции миротворческого контингента. По словам экс-главы МИД, они появились здесь по приглашению азербайджанской стороны.

«Это касается и турецких, и российских миротворцев. Силы по поддержанию мира, в основном, осуществляют пост-патрульную службу, обеспечивая безопасность. А мониторинговый центр осуществляет общий контроль над техническими средствами. И даже если нет мандата, определяющего и координирующего их деятельность, тем не менее, их функции понятны для нас, так как характер политических действий в рамках поддержания мира предполагает сохранение полного суверенитета принимающей стороны. И в этом контексте их функции, правила поведения определены основополагающими документами, регламентирующими их деятельность. К примеру, в рамках ООН», — говорит дипломат.

Как считает наш собеседник, вопрос присутствия здесь миротворцев и их действия должны быть подвергнуты определенной ревизии. И в рамках контактов следует указать, какие их действия принимаются, а какие — нет.

«Это нормальный политический процесс, и мы должны стремиться к тому, чтобы в процессе реинтеграции эти силы выполняли те функции, которые служат этому процессу, – отметил Т. Зульфугаров. — Все остальные функции не должны приниматься, и осуществление любых действий вне этих функций необходимо пресекать. Что касается вывода российского контингента, то здесь мы должны подходить к этому реалистично. Мы должны предполагать, что технически осуществить вывод достаточно просто. Как приехали, так и уедут. Но мы должны понять, как и что будет на этой территории, где не проведен целый ряд действий, способствующих осуществлению режима безопасности. Во-первых, там должны быть проведена идентификация и вывод иностранного военного персонала, то есть военнослужащих ВС Армении. Во-вторых, должен быть осуществлен роспуск и разоружение всех незаконных формирований, созданных на этой территории. Разоружение и роспуск этих формирований должны происходить параллельно с началом создания временных структур, которые обеспечат безопасность. В качестве международного опыта часто применяются временные структуры т.н. трехстороннего формата. Когда, к примеру, в нашем случае, там присутствуют представитель сил по поддержанию мира, представитель структур Азербайджана, к примеру, военная полиция или МВД. И в качестве временной структуры создается т.н. ЧВК, коммерческая структура из числа армян, которые займутся обеспечением безопасности. Причем, данная коммерческая структура финансируется из бюджета Азербайджана. И они выполняют определенные функции в такой трехсторонней структуре, замещая неконституционные формирования».

По мнению Зульфугарова, если будет осуществлена подобная реконструкция этой структуры безопасности на территориях, тогда мы можем говорить об усилении режима безопасности. Далее, может быть начат процесс, связанный с экономической реинтеграцией. То есть, решения вопросов в налоговой, в финансовой сферах, в вопросах, связанных с недвижимостью, и т.д. Этот процесс должен происходить в условиях, когда произойдет такая трансформация структур безопасности». Азербайджан, по словам дипломата, будет поэтапно добиваться подобного сценария.

«Когда говорят, мол, миротворцы уйдут, нужно понять главное: а что будет взамен? Мы же не можем просто ввести танки и начать с чистого листа. Хотя и можем сделать это. Но это вызовет, как минимум, нежелательные эксцессы, которые будут потом тиражироваться в международных СМИ, последуют неадекватные заявления со стороны иностранных государств. Мы понимаем, что это будет негативный сценарий, как сегодня мы видим, что т.н. свободная пресса почему-то не касается темы освобожденных территорий, где все полностью разрушено. Такая избирательность предполагается. Поэтому может быть много ловушек, для того чтобы позитивный процесс обернуть в сторону негатива для нас, и потом обвинить в новом геноциде», — заключил наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az