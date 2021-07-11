В дипломатии важно знать психологию оппонента, его настрой и готовность к действиям, его слабые и сильные места. Это помогает вести свою игру, заставить его в чем-то убедиться.

Но все это имеет значение лишь в том случае, если противная сторона настроена на взаимодействие. Если его ставка сделана на ничегонеделание, то пиши пропало. Как в случае с Минской группой ОБСЕ в рамках так называемого Карабахского кризиса, который умышленно затирался в своем калибре как раз по милости посреднической тройки.

Итак, проблема нашла свое решение, а дипломатия занудства и позорного саботажа продолжается. Ее, как ни странно, пытаются держать на медленном огне неполноценности уже послы США, России и Франции в Азербайджане, которые удивительно дружно выставляют себя в амплуа чужеродных элементов.

В поездке в Шушу вместе с послами иностранных государств, аккредитованных в стране, посланцев США, России и Франции не оказалось. Не Бог весть какая беда. Но что все это значит? Неужели дипломаты получили от своих правительственных и мидовских боссов директиву торпедировать усилия официального Баку по восстановлению загаженных армянами территорий?

Вообще-то послы — это своеобразные дозорные своих стран в других государствах, которым предписано действовать исключительно в национальных интересах, не упуская из виду даже мало-мальские преференции и благоприятные условия для будущего. Ясное дело, что Вашингтон, Москва и Париж не справились с дипломатической нагрузкой, оказавшись пятым колесом посреднической телеги. Но кульминация миновала, Баку решил свою задачу сам, и теперь тройке остается одно – найти удобный момент, чтобы встроиться в структуру постконфликтных реалий и сделать как можно больше конструктивного для упрочения мира и стабильности, не говоря о восстановительной практике на освобожденныхземлях.

Прагматизмом от стран-посредников по-прежнему не пахнет. Мало того что они добровольно продолжают плохую игру без шансов на хорошую мину, они же провоцируют обстановку нежеланием быть полезными, безуспешно пытаются создать отрицательный прецедент.

Если отказ от поездки в освобожденные районы это откровенный политический демарш, то это не разумное решение. Оно же наносит ощутимый имиджевый удар по самой дипломатии «тройки». А то ведь как получается, до осени 2020 года они практически палец о палец не ударили, чтобы исключить военное решение. Как грянула война, попрятались по углам, изредка выглядывая из расщелин, дабы продемонстрировать свой суровый нрав.

Обнадеживающие процессы в регионе обрели необратимый характер, но дозорные тройки вызывают огонь на себя беспардонной безынициативностью. Неужели получают неконструктивные директивы из внешнеполитических ведомств? Не верится.

В практике дипломатических миссий есть положение, согласно которого послам и их подчиненным предписывается действовать в стране пребывания по обстоятельствам. То есть, им дано право самим выносить решения, давать пояснения и следовать тому, что видится востребованным. Из практики последних дней становится ясным одно –в странах тройки заступники армянских кругов не сложили оружие, и продолжают торпедировать усилия здоровых сил.

Нацеленность на реальное возрождение Южного Кавказа на основе геополитических лекал, отработанных азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, тоже процесс из серии неизбежных.

По всей видимости его филигранное соло вызывало раздражение в кругах, которые уверовали в свою дальнозоркость, поставив на победу армянского сепаратизма. Позорно просчитались.

Не зря дипломатию называют искусством возможного. Суть этой логики в том, что необходимо всегда действовать в русле здравых расчетов и способствовать торжеству прагматизма. Не секрет, что дипломаты зачастую идут на блеф, стараются облапошить визави так, чтобы он ничего не заметил и с радостью согласился бы на невыгодный вариант из соображений наименьшего зла.

Но такое срабатывает в случаях, когда в игре недалекие оппоненты. В случае с Азербайджаном все далеко не так.

Баку никому не позволил использовать запрещенные приемы и грозные дипломатические ухищрения против себя, а еще учел все варианты нежелательных поворотов и после пошел в контратаку против врага. Сразив его, выбил почву из-под ног и тех, кто подпитывал злую силу.

Игра у раскольников и его приспешника не задалась, и теперь все, кому доводится кусать локти, идут на мелкие пакости. Их творчества и дипломатической гибкости хватило на пошлый моветон. Хотя может есть и другая причина у демарша.

Не исключено, что послы потешной «тройки» все еще пребывают в страхе от пандемии, и предпочли сохранить дистанцию. Им виднее. Но им как бы не напороться на хлесткие неопознанные штаммы. Тогда и дистанция не поможет.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az