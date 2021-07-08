

Бывший президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Джейкоб Зума начал в четверг отбывать заключение по постановлению Конституционного суда (КС) ЮАР, который приговорил его 29 июня к 15 месяцам тюрьмы за неуважение к судебной системе страны. Об этом сообщила представитель полиции Лирандзу Темба.

«Зума сдался в руки полиции и сейчас находится в исправительном учреждении Эсткур Центр», — цитирует ее местный телеканал eNCA. Нынешний случай стал первым в современной истории ЮАР, когда бывший глава государства отбывает тюремный срок.

Конституционный суд ЮАР 29 июня признал Зуму виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы, удовлетворив иск специальной комиссии под председательством заместителя верховного судьи страны Раймонда Зондо. Тот обвиняет Зуму в отказе предстать перед комиссией для дачи показаний и в неуважении к КС, обязавшему его сделать это. КС постановил, что до конца дня 4 июля Зума обязан прибыть в полицию и сдаться властям, в противном случае он будет арестован в течение трех дней. Зума принял решение сдаться властям и за несколько минут до полуночи 7 июля сообщил полиции, что намерен передать себя в руки властей.

Бывший президент неоднократно игнорировал повестки комиссии Зондо о явке для дачи показаний. Зума мотивировал свои действия недоверием к председателю комиссии, которая была сформирована правительством ЮАР летом 2018 года среди прочего для расследования обвинений в причастности экс-президента к заговору олигархической семьи Гупта в целях «захвата государства». Комиссии удалось выявить факты коррупции в государственных ведомствах, поспособствовавших обогащению клана Гупта.

В Высшем суде провинции Квазулу-Наталь 19 июля начнется процесс над Зумой и французской военно-промышленной группой Thales («Талес»). Им предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции, рэкете и легализации незаконно заработанных средств. В случае признания виновным экс-главе государства грозит до 25 лет тюрьмы. В центре разбирательства находится контракт на 2,5 млрд долларов, который Thales подписала в 1990-е гг. для поставки ЮАР боевых кораблей. Прокуратура обвиняет Зуму в получении от Thales взяток в размере 500 тыс. рандов (30 тыс. долларов) в год. Экс-президент настаивает на своей невиновности и называет судебный процесс политически мотивированным.

Зума был избран президентом ЮАР в мае 2009 года, а через пять лет был переизбран на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением обвинений в коррупции.

Minval.az