Мощный взрыв прогремел в Дубае на территории порта Джабаль-Али, сообщило агентство Reuters.

Согласно информации, взрыв произошел на нефтяном танкере.

BREAKING VIDEO: Large flames witnessed from a distance after an explosion in Jebel Ali, #Dubai pic.twitter.com/6YjZt66fp1

