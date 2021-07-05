

Представитель афганского движения «Талибан» Сухаиль Шахин заявил BBC News, что все иностранные войска должны покинуть Афганистан к установленному сроку. Оставшиеся контингенты других стран будут рассматриваться как оккупанты, добавил Шахин. Его заявление прозвучало на фоне информации о том, что в Афганистане могут остаться около 1 тысячи иностранных военных, большинство из которых — американцы.

Шахин отметил, что дипломаты, неправительственные организации и граждане других государств не будут целями для талибов и им не потребуется никакой защиты.

«Мы не будем представлять никакой угрозы для них», — сказал он, отметив, что Афганистан нуждается в их деятельности.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан в апреле. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

По сообщению The Telegraph, Великобритания намерена сохранить незначительный воинский контингент в Афганистане.

Окончательного решения еще нет, его должен будет принять премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам заседания Совета нацбезопасности в понедельник, пишет издание.

Оно отмечает, что задачей британских военных в Афганистане будет обучение афганских коллег и пребывание в рядах афганской армии в качестве советников.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения «Талибан». С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы. По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

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