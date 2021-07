Вода считается самой распространенной жертвой горнодобывающей отрасли, написал в своем Twitter помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе. Из-за горнодобывающей промышленности в Армении в Охчучае зафиксировано сильное химическое загрязнение. Ответственные за это компании должны прекратить свою деятельность», — отметил он.

Water has been called “mining’s most common casualty”.#Okhchu river which flows from Armenia to Azerbaijan is unfolding environmental catastrophy. Heavy chemical contamination as a result of Armenia’s #mining industry. Responsible companies must stop their activities. pic.twitter.com/do5eoJrvVW

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 2, 2021