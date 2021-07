Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подписал новый контракт с Мерседес.

Британский пилот заключил новое соглашение сроком на два года.

Two more years. 👊 We’re delighted to confirm that @LewisHamilton has signed a contract extension that will keep him with @mercedesamgf1 until at least 2023! ✒📜 #WeLivePerformance #LH44 #MercedesAMGF1 pic.twitter.com/VXR7RvTEfN

— Mercedes-AMG Motorsport (@amgmotorsport) July 3, 2021