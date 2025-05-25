На «горячую линию 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в поселке Джорате города Сумгайыта.

Данная информация приводится в сообщении МЧС.

Сообщается, что на место происшествия немедленно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны. Ббыло установлено, что пожар произошел в подсобном строении, примыкающем к частному жилому дому.

Пожар был потушен в краткие сроки, не распространившись на близлежащие строения. В результате сгорели кровля подсобного строения общей площадью 50 м2 и 2,5 тонны сена, сложенного на крыше. Остальная часть подсобного строения была защищена от огня.

