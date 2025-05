Министерство иностранных дел Азербайджана обнародовало публикацию в связи с Днем Африки.

«По случаю Дня Африки сердечно поздравляем народы континента. Азербайджан высоко ценит связи с африканскими странами и вновь подчеркивает свою приверженность укреплению политического диалога, экономического сотрудничества и многостороннего взаимодействия, основанных на взаимном уважении и общих интересах. Мы с нетерпением ждем углубления нашего сотрудничества как на двусторонней основе, так и посредством международных платформ в таких областях, как устойчивое развитие, образование, энергетика и миростроительство», — отмечается в сообщении ведомства.

On the occasion of Africa Day, we extend our heartfelt congratulations to the nations and peoples of the African continent.

The Republic of Azerbaijan highly values its relations with African countries and reaffirms its commitment to strengthening political dialogue, economic… pic.twitter.com/ufA7yf8pxK

