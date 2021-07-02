В Армении продолжают «выстреливать» провокационные заявления. На сей раз отличился председатель парламентской комиссии по внешним отношениям, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян. Сей субъект не только озвучил отказ Еревана от подписания с Баку мирного договора на основе взаимного признания границ. Он еще и высказался по теме Зангезурского коридора, в очередной раз заявив, что открывать его Армения не намерена. «В мире нет страны, которая говорила бы о «Зангезурском коридоре», за исключением Азербайджана, а иногда и Турции. В трехстороннем заявлении от 9 ноября нет никакого упоминания коридора. Россия, чья подпись также стоит под заявлением, также никогда не говорила о каком-либо коридоре по Армении. То же самое можно сказать о других силовых центрах», — цитируют его СМИ.

Теоретически, конечно, депутат парламента имеет право на личное мнение, а его слова — это как бы не официальная позиция страны. Но, во-первых, Рубен Рубинян представляет в парламенте Армении пашиняновский «Мой шаг». А во-вторых, именно его прочат на место главы МИДа, откуда дружно удрало все прежнее руководство. И, наконец, похожие по смыслу заявления в стиле «коридора не будет!» звучат не только в парламенте — их «выстреливают» и представители исполнительной вертикали.

Здесь уместно было бы посоветовать господину Рубиняну и другим представителям ереванской верхушки повнимательнее прочитать трехстороннее заявление от 10 ноября, особенно его пункт 9: «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Да и в своих уверениях, будто бы о Зангезурском коридоре не говорит никто, кроме Азербайджана и Турции, господин Рубинян слегка поторопился. О важности открытия коммуникаций не раз говорили представители России. Менее месяца назад в интервью «Российской газете» заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук настоятельно призывал страны Южного Кавказа не затягивать вопрос, подчеркивая, что в открытии коммуникаций заинтересованы и Россия, и страны ЕАЭС, и сама Армения, которая «превратится не только в важнейший международный транспортный узел, связывающий иранские порты Персидского залива с черноморскими портами, а также российскими портами на Балтике и Тихом океане, но и сможет приступить к наращиванию собственного производства, так как появится доступ к новым рынкам сбыта, а факторы, сдерживающие возможности вывоза продукции из страны, уйдут в прошлое».

Более того, совсем недавно свою заинтересованность в реализации этого проекта высказал Китай. Посол КНР в Азербайджане госпожа Го Минь на встрече с министром Микаилом Джаббаровым отметила, что «Зангезурский коридор внесет вклад в транспортный проект «Один пояс, один путь». Наконец, в Армении уже должны были бы понять, что политическую, экономическую и логистическую «погоду» на Южном Кавказе определяют Азербайджан и Турция.

Неслучайно, что уже в первые дни после прекращения огня ФСБ России, чьи пограничники охраняют границу Армении и Ирана, развернули в Зангезуре дополнительные посты именно с расчетом на Зангезурский коридор. Наконец, в Москве регулярно проходят трехсторонние встречи на уровне вице-премьеров, где обсуждается вопрос открытия коммуникаций.

И как тогда понимать заявление Рубиняна? Судя по всему, у Армении опять две позиции: на переговорах в Москве — одна, а «для своих» — другая. И тем более понятны мотивы. Да, разблокирование коммуникаций откроет перед Арменией неплохие перспективы, но за «билет на поезд» придется заплатить признанием границ. Не говоря о том, что транспортная география уже де-факто изменилась, и та роль «железнодорожного перекрестка», которую раньше играл Гюмри, теперь перейдет к Нахчывану и Джульфе. Не говоря о железных дорогах Баку-Тбилиси-Карс и Баку-Астара-Астара-Решт, по которой недавно последовал контейнерный поезд из Финляндии в Индию. Армения, конечно, имеет шанс получить свой «кусочек пирога», но если быть честными, то кто-то едет в вагоне первого класса, а кто-то довольствуется тем, что продает на вокзале сушеные персики и форель из озера Гейча. Неудивительно, что в Ереване царит «смятение чувств». Только вот времени на размышление уже не осталось. И самое главное, открытие Зангезурского коридора — это не каприз и не пожелание, а условие капитуляции Армении после ее разгрома в 44-дневной войне. Как говорится, почувствуйте разницу. И если в команде Пашиняна всерьез решили «поиграть в шлагбаум», то, как бы это поделикатнее, не стоит забывать, что стоять перед летящим на полной скорости локомотивом небезопасно.

Нурани, обозреватель

Minval.az