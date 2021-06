156 человек числятся пропавшими без вести после обрушения жилой многоэтажки в городе Серфсайд округа Майами-Дейд в штате Флорида, США. Число жертв выросло до пяти, сообщила мэр округа Даниэлла Левин Кава, передает NBC2.

Спасатели все еще надеются найти под завалами выживших.

Напомним, 12-этажный дом Champlain Towers South, который был построен 40 лет назад, рухнул 24 июня. Причина обрушения до сих пор не установлена. По одной из версий, дом рухнул, поскольку под ним мог образоваться провал. По данным экстренных служб, половина здания буквально сложилась гармошкой. Расстояние между перекрытиями было очень малым, и спасатели опасаются, что число жертв увеличится.

Поисково-спасательная операция продолжается.

«At least five dead, 156 missing following partial building collapse near Miami» https://t.co/2Ukdt9NsCs

