

Заражение коронавирусом выявлено у 86 жителей Финляндии, вернувшихся в страну после матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпание «Юле».

Всего по результатам тестов, взятых у пересекавших пункты пропуска «Ваалимаа» и «Нуйямаа» на российско-финской границе, с 22 июня на первом пункте было выявлено 72 инфицированных, на втором — 14.

По данным Округа социального и медицинского обслуживания Южной Карелии, через «Ваалимаа» в Фюнляндию 22 июня вернулись 1,7 тыс. человек, из них тесты были взяты только у порядка 900, еще 800 во вторник вечером пропустили через границу без тестирования из-за загруженности погранпункта. Уже известно, что некоторые из вернувшихся не соблюдали положенный после возвращения карантин.

По информации газеты «Этеля-Саймаа», через «Нуйямаа» 22 июня в Финляндию прибыло 760 человек, из них около 500 — футбольные болельщики. Тесты были взяты у 300 человек.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала возвращающихся из России обязательно проходить тест. «Важно, чтобы каждый человек, который приезжает оттуда, шел на тест, так мы сможем перехватить возможные случаи заражения», — подчеркнула она.

Всего около 4 тыс. граждан Финляндии приобрели билеты на матчи с участием своей сборной в Санкт-Петербурге.

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