Экс-президент США Дональд Трамп в 2020 году в шутку пожелал своему бывшему помощнику по нацбезопасности Джону Болтону умереть от коронавируса из-за книги, в которой последний описал внутренние процессы Белого дома.

Об этом в среду сообщил информационный портал Axios со ссылкой на выдержку из другой книги, посвященной персоне 45-го президента.

«За несколько месяцев до того, как заболел сам Трамп, во время одного из совещаний директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу попытался сдержать кашель. Вся комната оцепенела. Трамп стал махать руками перед лицом, как будто отгоняя вирус, а затем улыбнулся. Он сказал, что пошутил и что Ларри никогда не заболеет COVID-19 из-за его оптимизма», — приводит портал цитату из книги «Кошмарный сценарий» (Nightmare Scenario), в которой дается описание действий администрации Трампа при пандемии.

Затем экс-президент вспомнил о Джоне Болтоне и сказал, что «надеется, что вирус заберет Джона». Портал поясняет, что к тому моменту бывший советник Трампа уже опубликовал книгу «Комната, где это происходило: мемуары из Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней Болтон в весьма критическом ключе изложил подробности процесса формирования политики в Белом доме.

Сам экс-помощник не стал серьезно комментировать эту ситуацию. «Я думал, что он полагается на своих юристов», — сказал он в ответ на информацию портала.

Джон Болтон занял должность советника американского лидера в 2018 году и был снят с нее в сентябре 2019 года из-за разногласий относительно внешней политики. Его книга увидела свет в июне 2020 года.

Еще до публикации мемуаров Министерство юстиции США при Трампе подало на Болтона в суд. Власти вменяли ему в вину нарушение обязательств о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. 16 июня этого года ведомство отозвало иск и закрыло расследование дела.

