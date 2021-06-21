

В Италии начали отстранять от исполнения служебных обязанностей медицинских работников, которые до сих пор не сделали прививки от COVID-19, сообщил в понедельник новостной телеканал Sky TG24.

Кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса стартовала на Апеннинах 27 декабря, когда первыми в Италии были вакцинированы сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме.

Сразу же после этого вакцинация врачей и медперсонала продолжилась в общенациональном масштабе.

Совет министров Италии 1 апреля принял очередной декрет по борьбе с COVID-19, который предусматривал обязательную вакцинацию для всех медработников страны. Эта обязанность распространялась на специалистов системы здравоохранения, работающих в государственных и частных медицинских и социальных структурах, а также в аптеках.

Согласно правительственному декрету медработнику, который отказался от вакцинации, могла быть предложена иная работа без контакта с коллегами и пациентами, но только в случае ее наличия. Однако в обычной ситуации таких работников можно просто отстранить от работы без сохранения содержания до 31 декабря 2021 года.

Minval.az