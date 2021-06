Президент Соединенных Штатов Джо Байден и первая леди страны сообщили в Twitter о кончине в Белом доме своего пса по кличке Champ.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам сегодня, что наша дорогая немецкая овчарка Чемп мирно ушла из жизни у себя дома. Он был нашим постоянным и любимым спутником на протяжении последних 13 лет, его обожала вся семья», — сказано в заявлении.

Байдены рассказали, что даже когда силы Чемпа в последние месяцы ослабевали, как только хозяева входили в комнату, он сразу же поднимался, виляя хвостом, и прижимался к ним, «чтобы дать потрепать себя за ухо или почесать живот».

«Мы любим нашего милого, хорошего мальчика и всегда будем по нему скучать», — написали Байден и его супруга.

У них есть еще одна собака — Мейджор, тоже немецкая овчарка.

Our family lost our loving companion Champ today. I will miss him. pic.twitter.com/sePqXBIAsE

— President Biden (@POTUS) June 19, 2021