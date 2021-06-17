«Символично, что Баку и Анкара подписали Шушинскую декларацию 15 июня ­- в День национального спасения Азербайджана. Это день, когда в Азербайджане установилась реальная государственная власть. И этот день дал толчок развитию Азербайджанской Республики».

Об этом в беседе с Minval.az заявил главный редактор Информационно-аналитического агентства «3rd View» Рауф Раджабов, комментируя подписание Шушинской декларации в рамках посещения президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом культурной столицы Азербайджана.

Эксперт напомнил о том, что до приезда в Азербайджан президент Эрдоган провел переговоры с лидерами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном, в ходе которых была обсуждена в том числе карабахская тема. И турецкий лидер получил ожидаемые результаты по итогам этих переговоров.

По словам эксперта, в Шушинскую декларацию внесены серьезные положения. И данная декларация не является каким-то протоколом о намерениях, либо документом, который требует для подкрепления иных договоренностей. Это документ, который обозначил тот факт, что на территории Азербайджана будут созданы определенные военные элементы, которые одни назовут военной базой, а другие — военно-техническим центром.

«В одном из пунктов декларации говорится о том, что Азербайджан и Турция должны дать единовременный и молниеносный ответ на угрозу, исходящей с какой-либо стороны. А как на такую угрозу ответить своевременно, молниеносно? Естественно, что на территории Азербайджана должны быть размещены какие-либо военные элементы Турции, чтобы она могла выполнить свои обязанности перед Азербайджаном, согласно подписанной декларации», — пояснил Раджабов, добавив при этом, что Азербайджан и Турция четко дали понять, что создали военно-политический альянс, и это уже является реальностью.

Помимо этого, он напомнил о проведенных переговорах Турция – НАТО 14 июня, в ходе которых Альянс поддержал инициативу Турции по охране кабульского аэропорта. В ходе встречи представители Турции напомнили о том, что для охраны данного стратегически важного для вывода войск НАТО объекта будут привлечены также Пакистан и Венгрия.

«Если принять во внимание то, что хотя и небольшой контингент азербайджанских военнослужащих участвует в обеспечении решения ряда вопросов в составе турецкой миссии в Афганистане, Венгрия участвует в Совете тюркских государств, а Пакистан имеет с Азербайджаном военно-политические соглашения и оказывает нам военно-техническую помощь, то вполне естественно, что азербайджано-турецкий альянс не ограничится только двумя странами. В будущем данный альянс будет расширен. И этот альянс де-факто поддержан со стороны НАТО», — продолжил он.

Одновременно наш собеседник напомнил, что Армения заявила о некой «провокации» со стороны Азербайджана и Турции, лидеры которой посетили Шушу. Данный шаг, по его мнению, свидетельствует о том, что Армения и в будущем будет устраивать подобное «местечковое» пробитие дна дипломатии, которой у нее в настоящее время фактически нет.

«И вот еще что важно: экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что вопрос Карабаха закрыт. Поэтому нам нужен этот альянс, который вчера сформировался. Необходимо закрыть вопрос о текущем статусе миротворческих сил. Хотя Анкара и не подписывала трехстороннее заявление 10 ноября 2020 года, но Шушинская декларация повысила статус Турции в Азербайджане, и в целом в регионе Южного Кавказа», — отметил Р.Раджабов.

По его словам, многие задавались вопросом, почему подпись Турции отсутствует в заявлении от 10 ноября, и это создавало определенную гипотетическую угрозу, тем более что Роберт Кочарян — один из претендентов на пост премьер-министра Армении — заявил, что рассчитывает вернуть Гадрут и Шушу. Шушинская декларация, отмечает наш собеседник, «закрывает» все эти вопросы.

«Понятно, что Россия оказывается с одной стороны как бы в неведении того, что происходит между Азербайджаном и Турцией. Но это не так. Россия прекрасно понимает, что происходит и будет происходить в отношения между Баку и Анкарой. Москва понимала, что эти отношения должны быть закреплены договорно-правовым статусом, который и получил название «Шушинская декларация». Азербайджано-турецкий альянс не представляет угрозы для России. Тем более, что Москва вольна в своих действиях на территории Армении. Они там создают то ли вторую российскую базу, то ли расширяют уже действующую в Гюмри. Никто в Баку не высказывал претензий по поводу того, что российские пограничники появятся на границе с Азербайджаном или же поводу того, что будет де-факто создана вторая российская база в Сюнике (Зангезур). Кстати, согласно заявлениям, именно российская сторона возьмет под свой контроль Зангезурский коридор. Это право России — как вести себя на территории Армении. И это выбор Армении — какие права предоставлять России на своей территории. А для Азербайджана и его будущего мы должны были сделать исторический шаг. И он был сделан», — подчеркнул Р.Раджабов.

Как считает эксперт, Россия в какой-то степени может задать определенные вопросы. Однако они, скорее всего, будут адресованы не Баку, а Еревану. Эксперт напомнил о недавнем обмене 15 армянских диверсантов на карту минных полей Агдамского района.

«В принципе, это должна была сделать Россия. Фактически армянская сторона скрыла от России наличие этих карт. Между Азербайджаном и Россией невозможны какие-либо коллизии. Кстати, подтверждением этому также является разрешение на ввоз томатов из Азербайджана в Россию по железной дороге. Если бы между странами были проблемы, то этого не произошло бы.

А нам следует продвигаться далее в вопросах восстановления и заселения Карабаха, создания инфраструктуры. Самое главное – Азербайджан имеет на руках Шушинскую декларацию. И два государства, подписавшие этот документ, четко заявили, что привержены его реализации. И самое главное то, что азербайджано-турецкий альянс будет расширяться, он не ограничится двумя странами. Баку и Анкара намерены заняться не только политико-экономическими, но и военно-техническими вопросами. Наши страны решают задачи, не остерегаясь кого-либо, не создавая ни для кого проблем. Мы движемся в правильном направлении и в правильном темпе», — резюмировал наш собеседник.

Бахтияр Сафаров

Minval.az