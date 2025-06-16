Первой жертвой на войне становится правда – нынешний конфликт Израиля и Ирана доказал это в очередной раз. Причём для того, чтобы похоронить правду и заняться фейками, непосредственно участвовать в войне совершенно необязательно. Достаточно внимательно понаблюдать за информационным полем Армении, где буквально с первых же часов конфликта появилось множество фейков, в той или иной степени направленных против Азербайджана.

Ещё в самом начале ереванские «мастера информационной войны» возвестили: Азербайджан поднял в воздух свои ВВС, чтобы перехватывать иранские ракеты, направленные на Израиль! В Азербайджане эту «утку по-еревански» опровергли сразу и решительно. Наша страна в этом конфликте соблюдает нейтралитет, не вмешивается в боевые действия и не оказывает военной поддержки ни одной из сторон. Журналисты там посоветовали верить официальным источникам, а не разного рода фейкомётам. Да и, честно говоря, надо было учить географию по «глобусу Армении», чтобы представить себе, каким образом иранские ракеты, запущенные по Израилю, могли залететь в воздушное пространство Азербайджана.

Дальше – больше. Азербайджан оказался задействован в эвакуации из Ирана граждан России, Казахстана, Кыргызстана, включая дипломатов… Через наш КПП в Астаре Иран покинули съёмочная группа Фёдора Бондарчука и Российский большой симфонический оркестр. Гуманитарный, чисто человеческий шаг, продиктованный сочувствием к людям, которые оказались в прямом смысле под бомбами на чужой войне. Ереванские фейкомёты отозвались тут же: Азербайджан помог вывезти из Ирана израильских шпионов! Любой человек, знакомый с работой пограничных КПП, в такую глупость просто не поверит: перед тем как попасть на азербайджанскую территорию, надо пройти пограничный контроль в самом Иране. Вывозить так шпионов, да ещё через границу, закрытую из-за коронавирусного карантина, когда каждый «пропуск» долго обсуждается и уточняется – извините, полный бред. Но в Ереване его продолжают распространять.

А опытные наблюдатели напоминают: подобного рода фейки армянские СМИ и ТГ-каналы тиражировали и до нынешней войны Ирана и Израиля. Пытались, к примеру, отыскать «израильские базы» на азербайджанской территории – притом что никаких иностранных военных баз вообще и израильских в частности в Азербайджане нет. А уж попытки выдать буйволиную ферму за военную базу – это скорее из разряда политических анекдотов, чем серьёзной аналитики. Тиражировали заявление какого-то малоадекватного блогера о мифическом «азербайджанском следе» в авиакатастрофе, в которой погиб президент Ирана Раиси — при том что в самом Иране сразу же заявили, что президентский вертолёт упал в результате технической неисправности, и никакого «внешнего воздействия» и «злого умысла» не искали.

И вот тут уже не получится не спросить: а в чём смысл? Так сказать, сверхзадача? Ведь если «утки» летают, значит, это кому-нибудь нужно?

Понятно, что это одно из проявлений реваншистских настроений в Ереване. Если Азербайджан готов перевернуть страницу конфликта, работать над полноценным мирным договором и после восстановления своей территориальной целостности и государственного суверенитета в рамках международно признанных границ считает конфликт с Арменией законченным, то в Ереване продолжают мечтать об оккупации азербайджанских территорий, а пока занимаются тем, что сами считают «информационной войной». Пусть даже и ведут её в стиле «армянского радио». Ну это, как сказать, общий план. А ещё есть детали. В армянских кругах мечтали и мечтают воевать с Азербайджаном чужими руками – в том числе и потому, что уже поняли, чего стоили в реальности все громкие рассказы о «львах со стальными сердцами», и пришли к выводу, что один на один Армении с Азербайджаном лучше не воевать. В начале ставка делалась на Россию. Но затем, похоже, вознамерились столкнуть лбами Азербайджан и Иран. Тем более что до избрания президентом Ирана Масуда Пезешкиана в двусторонних отношениях Азербайджана и ИРИ «искрило» не раз. А подливать масло в огонь и провоцировать конфликты – это любимое занятие армянских политических дельцов. Вот и теперь они стараются вовсю, пытаясь спровоцировать Иран на жёсткие действия в отношении Азербайджана.

Только, похоже, не учли некоторых деталей. Во-первых, в последние месяцы между Баку и Тегераном наметилось серьёзное потепление. Во-вторых, в выстраивании отношений с Азербайджаном в Иране вряд ли будут руководствоваться ереванскими «подсказками», тем более на уровне социальных сетей. И, наконец, в нынешней ситуации открывать второй фронт с Азербайджаном Ирану нужно в последнюю очередь.

Но таких тонкостей ереванские фейкомёты, похоже, не понимают. И действуют по принципу: «Никогда не останавливайся – позорься до конца!»