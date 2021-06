Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик посетил Гусар. Об этом говорится на странице посольства Израиля в Twitter.

«Посол присутствовал на открытии памятника в честь Гавриила Илизарова, известного еврейского ученого, который своим изобретением исцелил миллионы людей во всем мире», — говорится в публикации.

Amb @georgedeek visited Qusar to unveil the statue dedicated to the famous Azerbaijani Jewish scientist Gavriil Ilizarov, whose invention healed millions of people throughout the world. pic.twitter.com/EBlYrvsfgg

