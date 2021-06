Стрельба произошла на юге американского города Чикаго, штат Иллинойс. Как сообщил телеканал ABC 7 Chicago со ссылкой на правоохранителей, одна женщина погибла, еще девять человек получили ранения.

По данным очевидцев, двое неизвестных мужчин подошли к группе людей на улице и открыли огонь. Пострадавшими оказались лица в возрасте от 23 до 46 лет. Погибла 29-летняя женщина. Преступники скрылись.

Их поиски продолжаются.

Police are searching for two gunmen in a shooting that left 9 people injured and one woman dead in Chicago early Saturday morning https://t.co/gtPyrVcRmA

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 12, 2021