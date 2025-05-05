Американский лидер Дональд Трамп высоко оценил решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в Украине в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Я думаю, что мы прошли долгий путь, и, возможно, что-то произойдет, надеемся, что произойдет», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме об урегулировании ситуации в Украине. «Как вы знаете, президент Путин только что объявил о трехдневном прекращении огня, что звучит не так уж много, однако это очень много, если вы знаете, с чего мы начинали», — отметил Трамп.

