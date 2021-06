Агентство Associated Press стало лауреатом двух Пулитцеровских премий в области фотографии, а газета New York Times получила премию за подробный репортаж о пандемии, сообщает Associated Press.

В год расовых протестов и пандемии COVID-19, газета Star Tribune из Миннеаполиса получила премию «Срочные новости» за освещение убийства Джорджа Флойда и его последствий, а Дарнелла Фрейзер — девушка, записавшая убийство на мобильный телефон, — получила специальную награду «особое упоминание». Ее награда призвана подчеркнуть «решающую роль граждан в стремлении журналистов к истине и справедливости», говорится в заявлении Пулитцеровского совета.

Приз за художественную фотографию был присужден главному фотографу Associated Press в Испании Эмилио Моренатти, который запечатлел пожилую пару, обнимающуюся через пластиковую простыню. Десять фотографов этого же агентства получили премии за освещение протестов, вызванных убийством Джорджа Флойда. На одной из таких фотографий, сделанных Хулио Кортесом в охваченном беспорядками Миннеаполисе, был изображен одинокий силуэт протестующего, бегущего с перевернутым американским флагом мимо горящего винного магазина.

За журналистское расследование о неспособности правительства делиться информацией об опасных водителях грузовиков премию получил The Boston Globe.

Национальная премия за репортажи досталась сотрудникам изданий The Marshall Project, AL.com, IndyStar и Invisible Institute за расследование деятельности полицейских подразделений K-9.

BuzzFeed News получил свою первую Пулитцеровскую премию в области международных репортажей об инфраструктуре, построенной китайским правительством для массового задержания мусульман. Кроме того, BuzzFeed News и Международный консорциум журналистов были финалистами в этой категории за разоблачение роли глобальной банковской индустрии в отмывании денег.

Minval.az