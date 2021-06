В английском графстве Корнуолл стартовал саммит G7: лидеры семи государств встретились на курорте Карбас-Бей. К этому событию художник Джо Раш организовал инсталляцию, изображающую участников конференции. Это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Об этом пишет Nat-geo со ссылкой на CornwallLive.

A visitor walks away from a sculpture named Mount Recyclemore and created out of electronic waste in the likeness of the G7 leaders on a hill in Hayle, Cornwall, England.⁠ G7 leaders and guests will meet in the resort of Carbis Bay starting Friday, June 11, 2021. pic.twitter.com/35dNeYjfoQ

— Jon — Super Photo (@super_jon) June 9, 2021