В английском графстве Корнуолл стартовал саммит G7: лидеры семи государств встретились на курорте Карбас-Бей. К этому событию художник Джо Раш организовал инсталляцию, изображающую участников конференции. Это премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Об этом пишет Nat-geo со ссылкой на CornwallLive.

A visitor walks away from a sculpture named Mount Recyclemore and created out of electronic waste in the likeness of the G7 leaders on a hill in Hayle, Cornwall, England.⁠ G7 leaders and guests will meet in the resort of Carbis Bay starting Friday, June 11, 2021. pic.twitter.com/35dNeYjfoQ — Jon — Super Photo (@super_jon) June 9, 2021

Со стороны скульптура выглядит как знаменитый мемориал на горе Рашмор в США, отдающий дань уважения четырем президентам. В данном случае отличаются не только изображения, но и материал их изготовления. Джо Раш является основателем компании Mutoid Waste, которая создает произведения искусства из промышленных отходов. Огромная скульптура G7 на пляже Корнуолл также выполнена из деталей отслужившей свой срок электроники.

Над инсталляцией работало несколько художников, поэтому лица созданы в разных стилях. Встреча G7 завершится в воскресенье, и тогда же скульптура переедет в Манчестер, украсив вход в штаб-квартиру компании по утилизации электроники musicMagpie.

Основные темы, которые планируют обсудить в течение трех дней участники встречи – это восстановление мира после пандемии, усиление глобальной системы здравоохранения, международное положение и борьба с изменением климата. Новый «мемориал» создан для того, чтобы подчеркнуть важность последней из названных тем: показать растущую угрозу электронных отходов.

Автор инсталляции отмечает, что необходимо не только искать пути их утилизации, но и сократить их объем, выпуская более качественные приборы с большим сроком службы.

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