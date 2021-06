В Южной Корее как минимум девять человек погибли и восемь пострадали при обрушении пятиэтажного здания, сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на представителей спасательных служб.

Отмечается, что во время сноса здание рухнуло на автобус, остановившийся на остановке рядом со строительной площадкой.

Спасатели продолжают поиски погибших.

Myanmar civilians were deeply saddened by the tragic news of building collapse in Gwangju,South Korea.We are praying for the immediate recovery of injured victims

We hope such tragedies will not happen again to our kind-hearted friends #SouthKorea #Gwangju pic.twitter.com/EnS2PBxrbQ

— Mi Le’ (@Milei10907040) June 10, 2021