В социальных сетях распространилось видео, на котором, один из армянских боевиков, полковник Корюн Гумашян, сбежавший после разгрома Армении в ходе Второй Карабахской войны в США, открыто признается в намеренном минировании азербайджанских территорий.

«Мой контингент и я установили 17 грузовиков мин возле Лачина и Кельбаджара, вы не сможете ничего делать в этом районе из-за мин. Верните нам наших военнопленных, и я предоставлю карту мин. Мы очень умно заминировали эти территории, даже если они привезут специалистов из Англии или России, все равно не получится ничего сделать. Там есть места, которые заминированы цепочками», – признается в интервью СМИ боевик.

“My contingent and I have placed 17 trucks of mines near Lachin & Kelbajar, you will not be able to mine in the area due to the mines. Return us our POWs and I will submit the map of the landmines.”

Colonel Koryun Ghumashyan

