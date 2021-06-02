

Объем экспорта израильской военной промышленности вырос в 2020 году на 15% (с 7,3 млрд долларов до 8,3 млрд долларов), несмотря на бушевавшую во всем мире пандемию коронавируса.

Об этом сообщили в Минобороны, глава которого Бени Ганц отметил, что Израиль не продавал оружия странам с диктаторским или «проблематичным» режимом. В их числе – Беларусь и Мьянма.

«Мы не отправляли оружейный экспорт в страны, не соответствующие израильским стандартам нравственности, и в страны, где существует геноцид», — заявил Ганц.

По его словам, следует увеличить объем военного экспорта в США для нужд американской армии. «Чем обширнее будет наш экспорт, тем дешевле будет обходиться оружие для ЦАХАЛа», — добавил Ганц в пояснение о выгодности оружейного экспорта для Израиля.

Большинство соглашений об экспорте были подписаны до начала эпидемии.

44% экспорта на 800 млн долларов было направлено в страны Азии, Тихого океана и Персидского залива.

30% экспорта – в страны Европы, включая Азербайджан, которому Израиль за последние годы продал оружия на миллиарды долларов.

20% — в страны Северной Америки.

4% — в страны Африки.

2% — в страны Южной Америки.

В прошлом году, как и вообще в последние годы, львиная доля военно-промышленного экспорта (32%) пришлась на орудия, боеприпасы, радары и электронные средства ведения войны. 26% — на беспилотные летательные аппараты и аэронавтику для самолетов и средств наблюдения.

Minval.az