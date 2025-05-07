Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель текущей военной кампании — не только разгром ХАМАС, но и освобождение пленных, а также изменение облика всего Ближнего Востока. Об этом он сообщил через платформу X во время визита на авиабазу в Тель-Авиве, где наблюдал за авиаударом по международному аэропорту Саны в Йемене.

По словам главы правительства, Израиль завершил один из этапов операции и сейчас ведёт тяжёлую, но успешную военную кампанию. Он подчеркнул, что полностью доверяет армии и народу в достижении победы, несмотря на все трудности.

Нетаньяху подтвердил, что удары по Газе будут расширяться, и вновь потребовал немедленного освобождения пленных. Премьер также отметил, что израильские пилоты «безупречно» провели атаку на аэропорт Саны, находящийся под контролем хуситов.

В завершение он подчеркнул: Израиль будет отвечать на любые атаки — со стороны ХАМАС, хуситов, «Хезболлы» или Ирана — в соответствии с принципом «око за око, зуб за зуб».