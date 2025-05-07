Ирак призвал Азербайджан восстановить авиасообщение между двумя странами.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает АПА.

Иракский министр заявил, что призвал правительство Азербайджана восстановить авиасообщение между двумя странами.

«Мы обсудили женщин — гражданок Азербайджана, являющихся членами ИГИЛ, и их возвращение на родину. Министерство иностранных дел постоянно отслеживает эти вопросы», — добавил глава МИД Ирака.