Контейнеровоз Maersk Emerald сел на мель в Суэцком канале из-за заглохшего двигателя. Длина танкера составляет более 350 метров

Судно уже сняли с мели, как сообщили в администрации канала. Инцидент с Maersk Emerald не повлиял на навигацию в Суэцком канале.

Another accident in #Suez #SuezCanal but so far international transit traffic not affected. Singapore flag Maersk Emerald, en route from Bremerhaven & Rotterdam to Salalah dropped anchor and is getting assisted by the Suez Authority tugs, north of Ismailia. pic.twitter.com/zgRT0wyQfZ

