Около 8000 мигрантов, среди которых по меньшей мере 1500 несовершеннолетних, проплыли через ограждения или во время отлива пересекли границу по суше между Марокко и городом Сеута на северном побережье Африки.

Большинство из них марокканцы, хотя были среди них и беженцы из стран Африки к югу от Сахары. Анклав Сеута с XVII века находится под испанским контролем, пишет РБК.

Мигранты регулярно пересекают границу небольшими группами, но количество прибывших на этой неделе беспрецедентное.

Испанские власти направили военных и бронетехнику для усиления пограничного контроля. Премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку в Париж, чтобы посетить Сеуту.

Представители испанских правоохранительных органов собирали мигрантов на пляже и многих отправляли обратно в Марокко. В Министерстве внутренних дел Испании сообщили, что около половины прибывших уже отправлены обратно на родину.

По соглашению двух стран, заключенному три десятилетия назад, испанские власти могут возвращать совершеннолетних беженцев.

Испанское правительство заявило, что несовершеннолетних без сопровождения взрослых не отправляют в Марокко. Многих детей поместили на карантин в складские помещения Красного Креста.

События в Сеуте — один из крупнейших кризисов в отношениях между Испанией и Марокко с 2002 года, когда разгорелся территориальный спор из-за необитаемого острова у побережья Марокко.

Причиной кризиса могло стать ослабление пограничного контроля со стороны Марокко. Таким образом мароканские власти могли ответить на разрешение на въезд в Испанию генсеку фронта освобождения Западной Сахары. В настоящее время возросла напряженность вокруг этих территорий, коренное население которого противостоит марокканским властям.

Minval.az