Администрация Суэцкого канала (SCA) в субботу заявила о начале работ по углублению русла канала, чтобы обеспечить двустороннее движение в южной части недалеко от того места, где в марте на шесть дней застрял контейнеровоз, блокировавший судоходство.

«Генерал-лейтенант Усама Рабии, председатель управления Суэцкого канала, в субботу стал свидетелем начала дноуглубительных работ на месте проекта дублирования канала, который в настоящее время осуществляется на 122-м километре к югу от Большого и Малого Горьких озер с помощью земснарядов в рамках проекта развития южного входа русла канала», — говорится в сообщении администрации, полученном РИА Новости.

В апреле Рабиа заявлял, что администрация изучает вариант расширения русла канала после инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение по каналу на шесть дней. По словам Рабиа, в рамках стратегического плана по развитию Суэцкого канала в 2023 году планируется также углубить части канала, где глубина меньше 20 метров. Инцидент с Ever Given произошел в той части, где глубина составляет около 22 метров.

Minval.az