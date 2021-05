Армия обороны Израиля (Israel Defense Forces) опубликовала кадры ночных ракетных обстрелов с территории сектора Газа.

На видео в том числе попал перехват ракет системой «Железный купол».

По данным израильской армии, число выпущенных с палестинской территории ракет превысило тысячу. Из них 200 не пересекли границу и разорвались на территории сектора Газа.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с вечера 10 мая. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Силы обороны Израиля продолжили наносить удары по целям в Газе: по данным военных, в результате разрушены дома трех высокопоставленных руководителей движения ХАМАС. В общей сложности в Газе поражены 500 целей.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz

