Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала обстреливать оружейные склады, которые размещены в гражданских постройках в секторе Газа.

«ЦАХАЛ наносит удары по складам оружия, спрятанным внутри гражданских строений в Газе», — говорится в сообщении, опубликованном на странице армии в Twitter.

Военные также предупредили мирных жителей региона об опасности. Им посоветовали держаться в стороне от объектов радикального палестинского движения ХАМАС.

To the citizens of Gaza:

The IDF is striking Hamas weapons stores hidden inside civilian buildings in Gaza.

Although Hamas wants to put you in harm’s way, we urge you to stay away from Hamas’ weapons sites and get to safety.

Our goal is only to strike terror.

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021