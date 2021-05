Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива. Об этом сообщил палестинский информационный портал Donia Al-Watan.

Официальный Израиль пока не подтвердил информацию о количестве выпущенных со стороны Палестинской автономии ракет. Однако в Тель-Авиве и близлежащих городах началась воздушная тревога, там работают системы ПРО «Железный купол».

Израильское радио Kan сообщает, что в результате обстрела в городе Холон под Тель-Авивом ранены три человека, среди них — пятилетняя девочка. Кроме того, одна из ракет попала в автобус, пассажирам удалось спастись.

🚨🚨 Hundreds of rockets sent from the #GazaStrip towards #Israel and its civilians.

📹 Video from @ynetnews #IsraelUnderAttack • #IsraelUnderFire pic.twitter.com/fndpFd6e3k

