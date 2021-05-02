Жительница шотландского острова Саут-Уист отправилась на прогулку со своей собакой, золотистым ретривером. Она недавно переехала в эту местность и потому особенно была удивлена находкой, поджидавшей ее на берегу, пишет National geographic.

My sister has just moved to South Uist and has found this skeleton — anyone able to help with ID? Golden retriever provided for scale 😅⁦@bwilson999⁩ pic.twitter.com/1Z3cC1Md8R — Polly Burns (@PollyRose91) April 18, 2021

Фотографией в соцсетях поделилась ее сестра, попросившая опознать животное. Она подчеркнула, что попавшая в кадр собака дает отличное представление о масштабе обнаруженного скелета. Пост набрал тысячи комментариев с предположениями по большей части фантастическими – вроде останков динозавра, Кракена, Крайт-дракона с планеты Татуин или лох-несского чудовища (возможно, его «двоюродного брата», поскольку само озеро Лох-Несс находится в сотнях километрах на другом острове).

Звучали версии о кашалоте, и верными оказались именно они. Местные жители вспомнили, что в марте прошлого года здесь на мель был выброшен кашалот, и это могли быть его останки.

Minval.az