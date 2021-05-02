В США и за их пределами подводят итоги первых 100 дней президентства Джо Байдена. Где для нашего региона на первом месте, без сомнения, скандальное заявление президента США 24 апреля, где он назвал те события «геноцидом армян».

Сегодня в сети можно найти множество объяснений, зачем это понадобилось президенту США, от внутриполитических и даже внутрипартийных соображений до самых что ни на есть хитроумных внешнеполитических схем. Не на последнем месте по популярности версия, что таким образом команда Джо Байдена рассчитывала поддержать в Армении действующую прозападную «команду» и вывести эту страну из-под нынешней ее зависимости от Москвы.

Только вот…

В Армении, по последним сообщениям, проходят «Дни Республики Крым». То бишь тех «властей» на полуострове, которые Киев, и не только Киев, считает оккупационными. В числе прочих, в Ереван прибыл и Георгий Мурадов, «вице-премьер Крыма» и постпред этого «правительства» при президенте РФ. Сей субъект уже успел дать интервью местным СМИ, где поддержал новую провокационную теорию Еревана — «отделение во имя спасения». И заявил, что, оказывается, Нагорный Карабах, Крым и Приднестровье в свое время как раз и реализовали свое право на самоопределение ради спасения своей идентичности, которая находилась под угрозой. И вообще, если отдела взятая община в составе другого государства подвергается этнической, культурно-языковой, религиозной дискриминации, когда им угрожает ассимиляции или физическое уничтожение, то единственный выход – реализация права на самоопределение, как это произошло в Крыму, Карабахе, Приднестровье, Донецке и Луганске.

Намеренно оставим в стороне гадания, обрадовались таким параллелям Карабаха с Крымом в Ереване или, наоборот, задумались, не стоит ли Армения следующей в очереди на санкции за нарушение территориальной целостности. И не стоит ли свернуть активность, пока за нее не прилетело еще и на политической арене. Важно другое. Эти самые «дни крымских оккупантов» в Армении —это впечатляющая информация к размышлению для команды Байдена. Точнее, для тех, кто всерьез продвигал идею «вот сейчас мы назовем события 1915 года «геноцидом», и в Армении, впечатлившись этим, выйдут из ЕАЭС и ОДКБ и запросятся под крыло США».

Строго говоря, это не единственный «сигнал» из Армении, свидетельствующий, что «выходить» во внешний мир из-под российского крылышка Ереван в обозримом будущем не намерен. В истории уже «пашиняновской» Армении есть показательный прецедент, когда в разгар радужных прогнозов в связи с местной «шашлычной революцией» Ереван отправил в состав российской миссии в Сирии саперов, подготовленных с помощью США. Но теперь, уже после скандального заявления Байдена, Ереван отказался от участия в учениях НАТО Defender Europe 21. Никол Пашинян, несмотря на все свои внутриполитические трудности, послушно прибыл в Казань на заседание Евразийского межправсовета. И этот список можно продолжать. Наконец, не секрет, что Армения голосует против территориальной целостности Украины в ООН с того момента, как «крымский вопрос» вообще появился на повестке дня мировой политики. Но даже на таком фоне не получится не задать вопрос: а надо ли было так «заходиться» в дружбе с оккупационными «властями» Крыма, чтобы организовать эти самые «Дни Республики Крым»? Тем более на фоне пандемии коронавируса? В Киеве, без сомнения, выводы сделают, в Баку — тем более, а вот как поведут себя в США? Особенно теперь, когда исполнительная власть США прилагает титанические усилия, чтобы минимизировать последствия президентского спича на турецком треке? Так, заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом, заверила: «Прямо сейчас США действительно сосредоточены на поддержании наших прочных союзнических отношений с Турцией. Да, [ситуация с] С-400 была очень трудным эпизодом, но Турция по-прежнему является сильным членом НАТО, Турция по-прежнему предоставляет <…> размещение американским силам на турецкой территории, Турция по-прежнему вносит вклад в операции НАТО <…>. Мы продолжим все эти усилия. <…> Мы <…> с удвоенной силой сосредоточимся на этих очень прочных союзнических отношениях». Minval.az уже рассказывал про «закулисье» звонка госсекретаря США Энтони Блинкена президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Вот на таком фоне Армения преподнесла США свой «крымский сюрприз». Не оставив сомнений, что в «форпосте» и «соросята», скажем так, своеобразные.

А это уже придает новое прочтение нашумевшему заявлению второго президента Армении Роберта Кочаряна: «Ни один инвестор, трезвомыслящий человек не инвестирует, и не будет инвестировать в Армению». Он, конечно, имел в виду экономику и финансы. Но вот «обнимашки» с крымскими «властями» — верный индикатор, что у политических инвестиций в Армению смысла еще меньше

Нурани, обозреватель

Minval.az