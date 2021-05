В американском городе Грин-Бей, штат Висконсин, вооруженный мужчина устроил беспорядочную стрельбу в казино Oneida, пострадали семь человек, сообщило издание Daily Mail.

Чрезвычайное происшествие произошло вечером накануне. Руководство казино обнародовало в Twitter заявление о стрельбе в заведении около 21:20. Через несколько минут объявили о захвате стрелка.

«Все заведения казино Oneida будут закрыты до дальнейшего распоряжения. Мы опубликуем информацию по мере ее поступления», — резюмировала пресс-служба заведения.

Отмечается, что к месту события прибыли десятки автомобилей полиции. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. О мотивах преступления не сообщается.

My friend just sent me this video. Her mom, aunt, and grandmother are there. 🙏🙏🙏#GreenBay #OneidaCasino https://t.co/7cOCKqiUnV pic.twitter.com/IZCyLg5698

— Anne Luty (@anneluty) May 2, 2021