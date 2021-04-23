Франция — вторая после США страна с самой мощной и влиятельной армянской диаспорой. Все усилия армянской диаспоры в этой стране направлены против Турции и турок. Действующие в этой стране сотни армянских организаций ведут лоббистскую деятельность против турок.

Всего в мире насчитывается около 10 млн армян, при этом 8 млн из них проживают за пределами Армении. Известно, что именно армянская диаспора является главной движущей силой в деле выдвижения обвинений против Турции относительно событий 1915 года.

Россия, где проживает около 2 млн армян, является страной с наибольшей по численности армянской диаспорой. Однако наиболее активная лоббистская деятельность ведется в США и Франции, сообщает «Анадолу».

Численность армян во Франции приближается к 700 тысячам, армянская диаспора в этой стране стремится доминировать в политике.

Армяне, которые начали заселяться во Франции после Первой мировой войны, с годами испытали серьезный страх ассимиляции.

Для предотвращения ассимиляции, сохранения армянской идентичности, языка и культуры диаспора сфокусировала внимание на вражде с турками, и для поддержания этой вражды использовались события 1915 года. Так диаспора потеряла силу.

Армянское лобби по сей день продолжает проявлять враждебное отношение к Турции и туркам. В прошлом году на фоне боевых действий в Карабахе армянская диаспора во Франции вновь активизировалась.

27 сентября 2020 года Азербайджан начал операцию по освобождению своих международно признанных земель в Карабахе, которые находились под армянской оккупацией с 1992 года.

Турция поддерживала Азербайджан в этой борьбе, а ООН подчеркивала оправданность действий азербайджанской стороны. В ответ на это армянская диаспора приступила к антиазербайджанской и антитурецкой пропаганде во французских СМИ, распространяла дезинформацию.

Диаспора заявляла, что в Нагорном Карабахе якобы убивают мирное армянское население. Под давлением армянской диаспоры телеканал TF1 был вынужден удалить с сайта и из социальных сетей репортаж, который вышел в эфир 22 октября и отражал реалии конфликта.

Кроме того, сопредседатель Совета армянских организаций Франции (CCAF) Франк Мурад Папазян в своем Twitter начал угрожать автору репортажа телеканала TF1, журналистке Лизерон Будул.

Под давлением армянского лобби вся информация во французских СМИ о правомерности действий Азербайджана с точки зрения международного права быстро удалялась. А французское информационное агентство AFP и газета Le Figaro отказались публиковать интервью посла Азербайджана в Париже Рахмана Мустафаева на тему событий в Карабахе.

Также под давлением армянской диаспоры власти Франции заняли крайне антитурецкую позицию в вопросах конфликта в Восточном Средиземноморье, Ливии, членства Турции в НАТО и прочих.

Minval.az