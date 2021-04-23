Драматичные новости с государственной границы Азербайджана и Армении по понятным причинам находятся в центре внимания экспертного сообщества. Напомним: как уже рассказывал Minval.az, сначала, по информации пресс-службы ГПС, вначале армянские солдаты открыли огонь по азербайджанским подразделениям в селе Сеидляр Зангиланского района и по позициям российских пограничников. Те обратились к азербайджанским коллегам: провокаторы пьяны, просим не реагировать. Армянских провокаторов действительно «удалили» с территории. Но затем в селе Шурнух к границе направилась группа из 30-40 человек, скандируя антиазербайджанские лозунги. На сей раз все удалось «погасить» без крови и без жертв, но как далеко во всех смыслах армянские провокаторы зайдут в следующий раз? В ГПС уже предупредили: если подобные провокации повторятся в будущем, будут предприняты самые решительные ответные меры.

Теоретически можно рассуждать, что обстановка в Зангезуре, который в Армении называют «Сюник», действительно сложная. Прежде всего, местные настроения изрядно «накалил» процесс уточнения границ, когда Армении пришлось расстаться с азербайджанскими землями, которые она попыталась «по-тихому» аннексировать во время оккупации Зангеланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов. В результате Здесь должен пройти предусмотренный соглашениями от 10 ноября Зангезурский коридор. Армения пытается выполнение этих договоренностей сорвать, и на этом фоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев по сути предъявил Еревану ультиматум: «Создание Зангезурского коридора полностью отвечает нашим национальным, историческим и будущим интересам. Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если захочет, то решим проще, если не захочет — решим силой. Так же, как до и в период войны я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель, или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора». В переводе: выполнять условия своей капитуляции Армении придется, в том числе и в части Зангезурского коридора. Только вот провокации на границе были предприняты сразу после того, как Зангезур посетили премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент этой страны Армен Саркисян. Правда, Никола Воваевича тут встретили во всех смыслах не цветами, и теперь, по просочившимся сведениям, армянские правоохранительные органы ведут расследование в отношении тех, кто перекрывал дорогу премьерскому кортежу и награждал недавнего шашлычного кумира весьма сочными эпитетами. Но тем не менее провокации, устроенные на границе вскоре после визита «большого начальства», менее всего похожи на «совпадение» и на «местную самодеятельность».

Более того, такие «двухходовки» Армения устраивает уже не в первый раз. Здесь нелишне вспомнить события не такого уж давнего прошлого — весну 2018 года, когда Никол Воваевич еще пребывал в эйфории после победы своего «дымб-дымб-ху» и обживался в кресле премьера и верховного главнокомандующего. Азербайджан, напомним, развернул инженерные работы на нахчыванском участке границы с Арменией. В Ереване по этому поводу не на шутку занервничали. На нахчыванский участок границы тут же командировали министра обороны Армении Давида Тонояна и министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна. И очень скоро армянская сторона перешла к открытым вооруженным провокациям — 20 мая 2018 года на нахчыванской границе погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Адиль Али оглы Татаров. А Арцрун Ованнисян, на тот момент руководитель пресс-службы минобороны Армении, открытым текстом пригрозил: «Вооруженные силы Армении периодически, в том числе за последние дни, предупреждали командование дислоцированных на границе с Арменией азербайджанских сил, что активизация инженерных работ и другие провокационные действия являются причиной перестрелок, могут привести к нежелательным потерям. ВС Армении периодически заявляли, что деструктивные шаги не могут остаться безответными и настоятельно призывали отказаться от действий, обостряющих обстановку».

Только вот очень скоро в Армении от «бряцания языком» перешли к невнятным оправданиям. Азербайджан провел Гызылгая-Гюннютскую операцию. В результате было освобождено от армянской оккупации село Гюннют Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, а также ряд стратегических высот, что позволило Азербайджану держать под огневым контролем автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачын-Ханкенди. Похожим образом развивались события и зимой 2018-2019 годов уже на Газахском участке. Здесь тоже Армению изрядно нервировали инженерные работы. Армянские агрессоры стреляли по экскаваторам, обстреливали крестьянские дома. В конце концов в июле 2020 года спровоцировали настоящий «приграничный» конфликт. И тоже проиграли.

Теперь история повторяется. В результате восстановления государственной границы под контролем Азербайджана оказываются стратегические высоты, 21 километр стратегической автотрассы, золотоносное месторождение Союдлю, как на ладони — аэропорт города Кафан…И опять на такую неудобную «стратегическую географию» Армения вновь отвечает провокациями, да еще с тем расчетом, чтобы втянуть в конфликт Россию и заодно спровоцировать Азербайджан на огонь по гражданским лицам. Выводов из своего прежнего опыта игры с огнем на границе и последующих территориальных потерь здесь, к сожалению, не сделали. А значит, в результате нынешних провокаций Ереван получит только новые «тумаки» и новые потери. И не только морально-имиджевые, кстати говоря.

Нурани, обозреватель

Minval.az