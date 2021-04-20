Имя Александра Дугина — вновь в центре внимания азербайджанского экспертного сообщества. Глава Международного Евразийского движения Александр Дугин дал весьма престранное интервью, посвященное послевоенным реалиям Южного Кавказа.

Строго говоря, большая часть беседы Александра Гельевича с журналистами была посвящена приближающимся выборам в Армении, точнее, приоритетам Кремля на армянском политическом поле. Но наибольший интерес по понятным причинам, представляют «месседжи», которые господин Дугин адресовал уже Баку. Александр Гельевич уверен, что сегодня «зреет вопрос к Алиеву, а вот как победитель, триумфальный президент будет вести себя в ситуации, которая слегка корректируется, а она корректируется все время, это же политическая жизнь», и что «Ильхам Алиев настолько умный и дальновидный правитель, что он постарается сохранить нейтралитет, баланс в отношениях и с Анкарой, и с Москвой». А затем сделал заявление, которое очень похоже на слабо завуалированную угрозу: «Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, все это совершенно замечательно и радостно. Но политика – такая вещь, что ты не сможешь удержать свою состоявшуюся победу, если не будешь побеждать завтра. Политика – это всегда открытый процесс. Если не закрепить итоги победы завтра, можно потерять все». И вообще, как уверен Дугин, «сейчас пришло время Баку вступать в ОДКБ и ЕАЭС», и «отодвигание» этого процесса может вызвать «непонимание» у Москвы. Более того, этот вопрос, по мнению Дугина, может стать «камнем преткновения». И вообще, как уверен идеолог Кремля, «Москва все сделала, что требовалось, сдержала свои обещания», и теперь дело за Баку, более того, . И в качестве «вишенки на торте», добавил: «Вступление Азербайджана в ОДКБ, ЕАЭС пресекло бы с чьей-либо стороны заявления (в том числе армянской), что Армения же союзник России и поэтому ей должны помогать. Таким образом Азербайджан и Армения, скажем так, уровнялись бы. И Азербайджан мог бы чувствовать себя еще более свободно». То есть, «в переводе», по словам Дугина, Азербайджану лучше «по-хорошему» вступить в ОДКБ и ЕАЭС, иначе, мол, он своей победы может и не удержать. Тем более что Москва свои «обязательства», по его словам, выполнила.

Здесь, конечно, надо вспомнить некоторые обстоятельства. Еще весной 2017 года в регионе заговорили о «плане Дугина»: Азербайджан вступает в ОДКБ и ЕАЭС, а Россия взамен посодействует освобождению пяти из семи оккупированных районов. Причем Александр Гельевич в тех своих интервью открыто рассуждал о том, что гарантия территориальной целостности постсоветских стран — это их хорошие отношения с Россией, и вообще Карабах азербайджанский, пока так считают в Кремле. Подтвердив по сути, что Москва использует захват и оккупацию чужих территорий в качестве наказания за слишком самостоятельную внешнюю политику. А теперь весьма откровенно дает понять, как он видит «союзнические отношения» постсоветских стран с РФ. В том же интервью Дугин озвучивает требования к Армении: «…Фонд Сороса должен быть «истреблен», американского посольства в Армении, самого крупного на Южном Кавказе, быть не должно <…> Ну можно оставить одного тихонького консула да и то следить за ним с утра до вечера. Пусть наши внимательные сотрудники ездят и смотрят, чтобы он вообще рта не открывал». То есть, если кто не понял, Москва будет решать, какие посольства будут, а вернее, каких посольств не будет в столицах «союзных» стран, и еще оставляет за собой право следить за аккредитованными там иностранными дипломатами, чтобы они «вообще рта не открывали». И тем более понятно, что распространяться это будет не только на посольства.

Но вот свои «установки» в отношении Азербайджана господин Дугин озвучивает уже в новых реалиях. Азербайджан одержал в Карабахе блестящую военную победу, освободив свои земли военным, точнее, военно-политическим путем. Но вот какие именно «обязательства» при этом «выполнила» Москва? Отправляла накануне войны в Ереван кружным путем «борты» с оружием, которые накануне войны выдавали за «стройматериалы», а во время боевых действий — за «гуманитарную помощь»? Как бы ни хотелось Дугину и его единомышленникам представить разгром Армении как следствие некой тайной игры Кремля, нет сомнений, что Азербайджан одержал «чистую» победу без тени «договорняка», и искать здесь «выполнение обязательств Москвы» — дело безнадежное. Обломки «Искандеров-М» нашлись, а вот доказательства выполнения Москвой «плана Дугина» — нет. И вряд ли найдутся — увы и ах. Так что, как говорят в англоязычных странах, no cure, no pay. Что же до «установки» в стиле «вот если Азербайджан вступит в ЕАЭС и ОДКБ, то Азербайджан и Армения «уравняются»», то смеем напомнить: карабахский конфликт вспыхнул в те времена, когда и Азербайджан, и Армения были полностью «уравнены» в правах и максимально «интегрированы» с Москвой. Более того, за годы пребывания в СССР Армения получила «в подарок» земли Зангезура и озеро Гейча, ставшее «Севаном». И что же — Александр Гельевич всерьез полагает, что в Баку это все уже забыли?

Александр Гельевич Дугин любит, конечно, рассуждать как Павел I со своим знаменитым «Дворянин в России лишь тот, с кем я говорю и пока я с ним говорю», то есть «побеждает на постсоветском пространстве лишь тот, кому благоволит Москва». Только вот сегодня это правило на постсоветском пространстве уже не стоит возводить в абсолют. Вторая война в Карабахе с разгромом любимого форпоста России продемонстрировала это со всей очевидностью. И лучше не пытаться «пристегнуть» к победе Азербайджана «интеграционные мечты». Потому как «на выходе» такого рода заявления «идеологов Кремля» только добавляют вопросов к деятельности российских миротворцев.

Нурани, обозреватель

Minval.az