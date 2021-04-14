Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко после церемонии подписании документов по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Его слова приводит АЗЕРТАДЖ

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что уже передал главе нашего государства поздравления по случаю Победы, подчеркнул важность окончания продолжавшейся 30 лет и, как он отметил, страшной трагедии для народов Азербайджана и Армении.

Александр Лукашенко сказал:

— Мою позицию знает весь мир, знают азербайджанский и армянский народы. Я всегда исходил от жизни. И вот Ильхам Гейдарович постоянно был свидетелем, ещё на встречах с его отцом Гейдаром Алиевым я всегда задавал вопрос, когда заходила речь: скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом до последних событий, этих военных действий? Им что, хорошо там? Да там и осталась-то десятая часть того, что было в советские времена, а может быть, даже меньше. Отвратительная жизнь. Так эту проблему нужно как-то решать. И я всегда откровенно, честно, иногда попадая под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Гейдарович абсолютно искренне и честно сказал, что мы хотели мирно решить. Я был свидетелем всего этого и был сторонником. А сегодня я, действительно, хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать больше, периода в их истории. Президент молодец, он сказал, мы хотим перевернуть эту страницу. Вот моя позиция, мое пожелание. Дай Бог, чтобы вот выровнялась эта беда. Чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден, что никакого со стороны моего друга и брата наката на армян, сведения счетов, мести не будет. Это — цивилизованный, образованный человек. Я всегда говорю о том, что в советские времена он закончил лучший вуз нашего Советского Союза – МГИМО. Это самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства. Я тоже публично об этом всегда говорил. То есть, я ответил на вопрос, я поздравил два народа. И хочу отметить его величайшую роль в решении этой проблемы. И как мы вчера с Ильхамом Гейдаровичем говорили о том, что, и он это чувствует сейчас, и я угадал, казалось бы ну да, победа, все, решили вопрос, но завтра проснулся и подумал, это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях в 4 раза больше Люксембурга или равных Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея. Очень хотелось бы, чтобы это была мирная эпопея.

Отметив, что Азербайджану и дальше предстоит большая работа, президент Александр Лукашенко сказал:

— Я это говорю к тому, и вчера Ильхаму Гейдаровичу сказал, что вы должны знать: белорусы занимали определенную позицию, которая приветствуется президентом, мы и впредь будем также конструктивно себя вести. И руководство страны, Азербайджана должно знать, что белорусы – это надежные друзья и надежные люди. Все, о чем мы договорились, будет реализовано.

Министрам я сказал по-мужски: каждый отсюда должен уехать с определенным объемом работы. Белорусский министр должен найти себе здесь работу. Тем более, президент открыл дверь широко для белорусов, для их работы в этой стране, богатейшей стране. Я сегодня, к стыду своему, приятно был удивлен, что Азербайджан — это не только огромные запасы газа и нефти, которые, к примеру, Советский Союз спасли в годы Великой Отечественной войны. Бакинская нефть, я это знаю из истории хорошо, к ней рвались фашисты для того, чтобы отрезать нашу армию от этой нефти, и тогда была бы хана полностью. Но, оказывается, в Азербайджане есть и железные руды, и золоторудные большие запасы, аж до 15 миллиардов долларов запасы, по разным оценкам. Поэтому это богатейшая страна, перспективная страна и у нее большее будущее.

Еще раз особо подчеркнув роль президента Азербайджана в завершении конфликта, президент Александр Лукашенко отметил:

— Слава Богу, что все это закончилось. Просто молодцы, что закончили, и уверен, что вы перевернете эту страницу, с такими подходами, что Азербайджан не собирается там наклонять армян, которые живут в Азербайджане, они ведь живут не только в Карабахе, они живут и в других местах. И сведения, что кто-то из азербайджанцев издевается над армянами, я таких примеров не знаю. Мы будем оказывать содействие всяческое, куда Вы нас позовете. Мы будем предлагать свои варианты.

Особо отметил роль первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии двусторонних связей, президент Беларуси также высоко оценил ее деятельность в восстановлении освобожденных от оккупации территорий и в борьбе с пандемией в нашей стране.

Президент Александр Лукашенко сказал:

-Мы, конечно же, говорили о торгово-экономическом сотрудничестве и переходе на более высокую стадию кооперации, к совместным предприятиям, передаче технологий и созданию здесь производств, которые нужны Азербайджану, но которые они традиционно не имели в советские времена и не имеют сейчас. Пожалуйста, мы готовы переносить сюда и создавать вместе предприятия, особенно на территориях, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать.

Подчеркнув в этом контексте готовность своей страны взаимодействовать с Азербайджаном плечом к плечу и ответственно, президент Беларуси сказал:

-Очень много посвятили времени анализу ситуации пандемической и постпандемической. Мы с завтрашнего дня начинаем массовую вакцинацию белорусского населения. Вакцины собственные, созданные по технологиям Российской Федерации «Спутник V». Мы будем полмиллиона доз в стране производить. Мы столько не сможем потребить, и мы готовы поделиться этой вакциной и с Азербайджаном.

Minval.az