Наши отношения уже проверены временем. Они имеют очень добрую историю. На протяжении всего периода взаимодействия мы всегда решали вопросы, связанные с развитием наших отношений. Между нами не было никогда никаких нерешенных вопросов либо же вопросов, которые требовали какого-то оперативного вмешательства. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач. И для этого проводили и проводим регулярные встречи, неоднократно я посещал Беларусь, а Александр Григорьевич — Азербайджан. Наши встречи носят и будут носить регулярный характер. Немножко была небольшая пауза в связи с пандемией. Но как только ситуация позволила, мы очень рады приветствовать Александра Григорьевича, и хотел бы выразить благодарность за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан.

Об этом заявил после церемонии подписания документов с главой Беларуси Лукашенко президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«В политическом плане консультации проводятся регулярно и на уровне глав государств, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных структурах и будем делать это и впредь.

Сегодня сопредседатели межправкомиссий, а также члены делегаций доложили о проделанной работе. Министры и члены делегаций встречались вчера. Так что вчерашний день также был посвящен вопросам дальнейшего укрепления отношений, и определены конкретные направления будущего сотрудничества в рамках диверсификации товарооборота, его увеличения. За прошлый год товарооборот был значительно увеличен, но это в основном за счет поставок сырой нефти в Беларусь.

В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме, и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован, проект взаимовыгодный, и, естественно, мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере и также рассмотреть вопросы расширения именно сотрудничества в энергетической сфере, то есть, не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ», — заявил президент Азербайджана, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Мы детально обсудили вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации в Карабахе, по многим направлениям — и в плане градостроительства, и в плане создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Мы детально и вчера, и сегодня обсуждали опыт Беларуси в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии, и первый пилотный проект «умное село» практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Беларуси вот в этой сфере нам, конечно, очень было бы интересно работать в этом направлении. Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компании из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. И уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. Надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере.

Очень большой сегмент наших отношений – это промышленная кооперация. Нам тоже был сделан доклад сопредседателями межправкомиссии об успешной реализации проектов. Мы с Александром Григорьевичем начинали этот проект со сборки белорусских тракторов, потом мы вышли уже и на другие производства – автомобили, грузовики, комбайны, автобусы и электробусы, которые нам очень пригодятся в рамках нашей концепции «Зеленая зона Карабаха». Также обсудили вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии. Иными словами, фронт работы очень большой. Я говорил уже и сегодня гостям, и вчера, что территория, освобожденная от армянской оккупации, равна четырем Люксембургам. Вот можете представить фронт работы. На этой территории все разрушено. Я представил Александру Григорьевичу экземпляр первого издания, которое мы подготовили и в котором есть фотографии наших городов, которые мы освободили, до оккупации, и фотографии того вандализма и варварства, которые армянские оккупанты совершили на землях, которые были под оккупацией», — отметил глава государства.

«Ситуация, связанная с постконфликтным развитием, в целом, считаю, что может быть охарактеризована как позитивная. Я проинформировал Александра Григорьевича о наших подходах и нашем видении развития постконфликтной ситуации. Естественно, выразил позицию Азербайджана о том, что мы считаем и реальность такова, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан его урегулировал самостоятельно, выполнил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые 27 лет были на бумаге, и механизм имплементации этих резолюций, к сожалению, не был задействован. Также не были выполнены и призывы стран-сопредседателей Минской группы к армянской стороне положить конец оккупации. И их заявления о том, что статус-кво неприемлем, армянской стороной не были услышаны.

Виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении, которое на протяжении 20 лет вело страну к пропасти. Прежние правители Армении — главные виновники этого унизительного поражения и полного разгрома армянской армии, которыми закончилась Вторая Карабахская война. Мы хотим перевернуть страницу, мы нацелены на укрепление мер доверия и транспортно-логистические проекты, которые сегодня обсуждаются и в рамках трехсторонней рабочей группы Азербайджан-Армения-Россия на уровне вице-премьеров, и в рамках наших консультаций с соседними странами — Турцией и Ираном. Таким образом, Зангезурский коридор становится реальностью. Мы рассчитываем на многостороннее сотрудничество», — сказал Ильхам Алиев.

«Конечно, Беларусь — наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий. Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном.

Также сказал Александру Григорьевичу, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей. Мне вот наш министр иностранных дел сегодня доложил, что после моего вчерашнего комментария о деятельности Минской группы, она сделала заявление. Я с ним, естественно, ознакомлюсь. Но, как говорится, надеюсь, что все другие форматы, связанные с городом Минск, также будут урегулированы мирным путем. Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант. Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливую, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН», — отметил президент Алиев.

Minval.az