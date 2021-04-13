Президент США Джо Байден назвал неприемлемыми и призвал отказаться от предрассудков и нападок на мусульман.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая с поздравительным посланием в адрес мусульман в связи с началом священного месяца Рамазан.

Байден заверил, что продолжит защищать права человека, в том числе уйгуров в Китае, мусульман-рохинья в штате Аракан и всех мусульманских сообществ в мире.

«Моя супруга Джилл и я передаем наши самые искренние поздравления и пожелания мусульманским общинам США и всего мира. Счастливого Рамазана!» — отметил Байден.

Глава Белого дома напомнил, что в этом году в связи с пандемией люди лишены возможности собираться с родными и близкими на разговение (ифтар) в Рамазан.

«Но мусульмане начинают месяц просвещения с новыми надеждами», — отметил президент США.

Байден привлек внимание к тому, что мусульмане в США всегда вносили вклад в развитие страны.

В частности, он напомнил, что мусульмане сыграли главную роль в разработке вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (СOVID-19), дали направление борьбе с пандемией.

Мусульмане играют важную роль в таких областях, как предпринимательство, экстренное реагирование, образование и государственная служба, напомнил глава Белого дома.

«Но мусульмане по-прежнему являются мишенью запугивания, фанатизма и преступлений на почве ненависти. Эта предвзятость и эти нападки ошибочны. Они неприемлемы. Это должно прекратиться. Никто в Америке не должен исповедовать свою веру в страхе», — отметил Байден.

Президент подчеркнул, что испытывает гордость в связи с тем, что отменил запрет на въезд на американскую территорию граждан ряда мусульманских стран сразу после вступления в должность.

Байден отметил, что мусульман впереди ждут дни, полные надежды.

По словам американского лидера, в этом году праздничные мероприятия в связи с праздником Рамазан пройдут в Белом доме в онлайн-режиме.

Напоследок Байден отметил, что вместе с супругой Джилл с нетерпением ждет возможности отпраздновать праздник Рамазан в обычном режиме в следующем году.

Minval.az