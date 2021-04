Контейнеровоз Ever Given, ставший причиной 6-дневного затора в Суэцком канале, будет задержан до возмещения причиненного им ущерба, сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа египетскому телеканалу ON.

По его словам, процесс расшифровки регистратора данных рейса (VDR) контейнеровоза, севшего на мель в Суэцком канале, завершен.

«Причиной инцидента в Суэцком канале могла быть техническая неисправность судна. В случае отказа владельцев контейнеровоза возместить урон, причиненный каналу, дело будет передано в суд. Судно, отбуксированное в район Большого Горького озера, будет задержано до тех пор, пока причиненный ущерб не будет возмещен. Речь идет о сумме приблизительно в $1 млрд», — сказал Рабиа, слова которого приводит «Интерфакс» со ссылкой на египетский телеканал ON.

Глава администрации Суэцкого канала отметил, что в процессе определения суммы компенсации была принята во внимание ситуация с судами, которые были вынуждены простаивать несколько дней в канале после аварии.

«Суэцкий канал является безопасной водной артерией. Безопасность водоема обеспечивают ВС Египта», — подчеркнул Рабиа.

Minval.az