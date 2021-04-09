Власти Японии решили сбросить очищенную радиоактивную воду с АЭС Фукусима в океан. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на «Киодо».

Водные отходы с Фукусимы в настоящее время хранятся в специализированных резервуарах, они очищены, но по-прежнему содержат радиоактивный тритий.

«Источники сообщают, что правительство хочет снизить уровень содержания этого элемента в соответствии с международными стандартами. И затем, через два года, начнет сброс воды в океан», — говорится в сообщении телеканала NHK.

Правительственная комиссия еще в прошлом году рекомендовала сделать это, однако решение вызвало широкое недовольство, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

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