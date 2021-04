Верховный представитель ЕC по международным делам Жозеп Боррель выразил обеспокоенность российской «военной активностью» после переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом он написал в своем твиттере.

По словам главы дипломатии ЕС, эта тема будет обсуждаться на совещании министров иностранных дел Евросоюза, которое пройдет в апреле.

«Побеседовал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. С серьезной обеспокоенностью слежу за российской военной активностью вблизи Украины», – написал Боррель и добавил, что Евросоюз полностью поддерживает независимость Украины и ее территориальную целостность.

Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine.

Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 4, 2021